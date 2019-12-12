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Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası

İHA

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Konya’nın Ilgın ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Ilgın ilçe girişindeki Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 42 RV 863 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek İsmail D. idaresindeki 42 D 0059 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 42 UN 075 plakalı otomobilin de 34 SF 7323 plakalı otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, D300 Kara yolu Afyonkarahisar istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Araçlar kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

KONYA

12 Aralık 2019 Perşembe

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