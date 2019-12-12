Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasp etti, "hatırlamıyorum" dedi

Konya’da öğrencilerden bıçak ve tabancayla para ve telefon gasp eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde "alkollü olduğum için hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Larende Caddesi üzerindeki liseler önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde gasp olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Genellikle öğrencilerin cep telefonlarının gasp edildiğini belirleyen ekipler, okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir kişinin, cadde üzerindeki farklı okullarda yaşları 14 ile 16 arasındaki 2 öğrenciden tabanca ve bıçak zoruyla para, 1 öğrenciden de telefon gasp ettiği ihbarını değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Verilen ifade ve eşkallar doğrultusunda Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin emniyette 12 farklı suçtan kaydı olan 19 yaşındaki M.G. olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs okul çevresinde dolaştığı sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki ifadesinde şüphelinin "Olaylar sırasında alkollü olduğum için hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından "Yağma suçundan" adliyeye sevk edildi.

KONYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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