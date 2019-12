Selçuk’ta “Ekonomik Söyleşiler” programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi(SÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından “Üniversal Eğitime Güncel Bakış” konulu 4. Ekonomik Söyleşiler programı gerçekleştirildi.

M.A. Kırımlıoğlu Amfisinde düzenlenen programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Sizleri, mezun ettikten sonra daha etkin bir şekilde sektöre hazır mühendisler haline getirmek için mezun olmadan önce bunun bilincinde programlar hazırladık. Ekonomik söyleşiler programı da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar 4 tane Ekonomik Söyleşiler programı gerçekleştirdik. Bu programların ilkinde sahadaki aldığınız eğitimlerin, sahadaki karşılıklarının neler olduğunu anlatmaya çalıştık. İkincisinde tarım sektörüne bilgi nasıl aktarılır ve bilgi aktarımında nelere dikkat edilir? Noktasında bilgilendirmeye çalıştık. Üçüncüsünde tarımsal sürdürülebilirlikle birlikte tarım sektörünün sorunlarını çiftçilerin ağzından sizlere aktarmak amacıyla sektörün temsilcileri misafir ettik. Sizler, yarının ziraat mühendisiniz, şu an itibariyle çok kısa bir süre sonra mezun olacaksınız. Biz eğitimciler olarak sizleri yetiştirirken ki bakış açımız şöyle; bir çiftçinin 67 ay sonraki hasadını bekleyerek ekonomik bir değer elde etmesi değil, bizler 20 yıl sonra hasadı yapılacak bir üretim faaliyetinin toprak hazırlığını yapılması yaklaşımıyla bakıyoruz. Bugün, ektiğimiz tohumların 20 yıl sonra hasadını almayı umut ediyoruz. Amacımız bölgesel kalkınmada ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insanlar yetiştirmektir” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş da söyleşinin başarılı ve etkin geçmesi temennisinde bulundu.



"Ziraat Fakültemizin çok köklü bir geçmişi var"

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ve Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet Oğuz’a plaket takdim edildi.

Ziraat Fakültesi’nin üniversitenin medarı iftiharı yüz akı fakültelerinden biri olduğunu söyleyen SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Ziraat Fakültemizin çok köklü bir geçmişi var. Ve eğitim geleneğini oluşturmuş sahada çiftçiyle üreticiyle sürekli irtibat halinde olan bir fakülte. Ayrıca uygulayarak eğitimöğretim veren bir fakültedir. Selçuk Üniversitesinin Ziraat Fakültesi, dünya sıralamalarındaki en önde olan fakültesidir. Bu içinde bulunduğunuz fakülteyi ve zamanı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Burada yetiştiğiniz zaman hem mesleki uygulama anlamında hem de bilimsel alanda çok daha etkili ve yetkin insanlar olacaksınız. Yükseköğrenim konusu önem arz ediyor. Ülkelerin gelişmesi için gerçekten en önemli ve en güçlü kurumlar üniversitelerdir. Üniversiteler geçekten üzerine düşen vazifeyi bayındırlık, ekonomik ve sanayi kalkınması alanında yapılacak çalışmalarda ciddi manada rol üstlenmeye başladılar. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen söyleşide; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “ Yüksek Öğrenim: Geçmişten Geleceğe”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Tarım Ekonomisi Eğitimine Bakış”, Akdeniz Üniversitesi ARGEK Üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan ise, “Yükseköğretim Kurumu” konularında bir sunum gerçekleştirdi. M.A. Kırımlıoğlu Amfisinde düzenlenen programa; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Akdeniz Üniversitesi ARGEK Üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

