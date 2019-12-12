Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, KonyaAdana Karayolu üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta ve şüpheli 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 12,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere daha öncesinde de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KONYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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