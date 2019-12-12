Derebucak’ta kar yağışı

Konya’nın Derebucak ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla birlikte beyaza büründü.

İlçe genelinde dünden itibaren başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışı olarak göstermeye başladı. Kar yağışı sonrası kent merkezinin yanı sıra taşra mahalleleri ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yerleşim merkezlerinde motorlu taşıtlar, ağaçlar ve yapıların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sabah saatlerinde ise etkisini kaybetti. Güne beyaz örtüyle uyanan sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, bazı vatandaşlar da beyaz örtünün oluşturduğu manzarayla birlikte fotoğraf çekimleri yaptı. Kar yağışının en çok yüzünü güldürdüğü çocuklar ise teneffüslerde okul bahçelerine çıkarak birbirleriyle kartopu oynadı.

KONYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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