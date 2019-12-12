KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği iş birliğinde ilki düzenlenen "Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu" ile Mevlana düşüncesinde dost, dostluk, üslup, manevi ahlak, beşeri münasebetler konuları ele alındı.

KTO Karatay Üniversitesinde Şeb-i Arus kapsamında sempozyum

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği iş birliğinde ilki düzenlenen “Uluslararası Mevlana Düşüncesinde Beşeri Münasebetler Sempozyumu” ile Mevlana düşüncesinde dost, dostluk, üslup, manevi ahlak, beşeri münasebetler konuları ele alındı.
KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonunda, Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şebi Arus) kapsamında düzenlenen sempozyumun açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programın açılış konuşması, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan tarafından yapıldı. Ünüsan, 746. Vuslat Yıldönümünde Hazreti Mevlana’yı Anma Etkinliklerinin bu yılki teması olan ‘Vefa Vakti’ne vurgu yaparak, “Bu yılki Hazreti Mevlana Anma Törenleri, Vefa Vakti temasıyla düzenleniyor. Bu çerçevede biz de en derin vefamızı göstererek, üniversite olarak Mevlana Celaleddini Rumi Hazretlerini çeşitli etkinliklerle anmaktan onur duyuyoruz" dedi.
Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, sempozyumun KTO Karatay Üniversitesi için ayrı bir önemi olduğuna değinerek, "Karatay Medresesi 1251 yılında 2. İzzeddin Keykavus devrinde Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Açılış, büyük bir toplantı ve merasimle dönemin bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşmiştir. Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri de bu açılıştaydı. Yani çok önemli bir gün ve çok önemli bir program yapıyoruz. KTO Karatay Üniversitesi de, Karatay Medresesini temel alarak yola çıkmış bir üniversitedir. Bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. Bundan onur duyduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Sempozyumda birinci oturumun başkanlığını, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptı. Bağlı, yaptığı konuşmasında, Hazreti Mevlana’nın zamanın ötesinde bir alim olduğuna vurgu yaparak tasavvufun Horasan’daki başlangıcının tasavvuf tarihinin kırılım noktalarından biri olduğuna dikkatleri çekti.

KONYA

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derebucak’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Derebucak’ta kar yağışı
Konya SMMMO’da KDV iadesi semineri
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da KDV iadesi semineri
Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Selçuk’ta “Ekonomik Söyleşiler” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Ekonomik Söyleşiler” programı düzenlendi
Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasp etti, "hatırlamıyorum" dedi
YEREL HABERLER Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasp etti, ...
Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası
Kişinev Belediye Başkanı’ndan Başkan Altay’a ziyaret
YEREL HABERLER Kişinev Belediye Başkanı’ndan Başkan Altay’a ziyaret
Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı
Sokak ortasında vatandaşı vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında vatandaşı vuran şüpheli yakalandı
Konya ilk kez uluslararası bir şehirler birliğine merkezlik edecek
YEREL HABERLER Konya ilk kez uluslararası bir şehirler birliğine ...
Kulu’da trafik denetimleri
YEREL HABERLER Kulu’da trafik denetimleri
Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi
3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı ...
Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor
Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş
YEREL HABERLER Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş
“Küçük Kara Balık” oyunu ilçelerde çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER “Küçük Kara Balık” oyunu ilçelerde çocuklarla ...
Silahla adam kaçıran 2 şüpheli polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Silahla adam kaçıran 2 şüpheli polis tarafından ...
Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında
YEREL HABERLER 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında
'Semazenin aldığı eğitim sayesinde başı dönmüyor'
YEREL HABERLER 'Semazenin aldığı eğitim sayesinde başı dönmüyor'
Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı
Hüyük'ün mahallesinde içme suyu sevinci
YEREL HABERLER Hüyük'ün mahallesinde içme suyu sevinci
Hüyük’te şadırvan dualarla hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te şadırvan dualarla hizmete açıldı
Medaş 10. yılını kutladı
YEREL HABERLER Medaş 10. yılını kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X