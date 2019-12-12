Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 7’ye 4 topla oyun ve 2’ye 1, 3’e 2 savunmahücum organizasyon çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Marko Jevtovic antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra tesislerde çalışmasına ve tedavisine devam edilen Ertuğrul Taşkıran, takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ve U18 Milli Takımı’nda bulunan Ali Karakaya antrenmanda yer almadı.

KONYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

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AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

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