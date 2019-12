Meram Belediyesi İstanbul KONSİAD Fuarı’nda yerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından organize edilen Konya Tanıtım Günleri Fuarı’nda yerini aldı.

Meram Belediyesi, KONSİAD tarafından organize edilen Konya Tanıtım Günleri Fuarı’nda yerini aldı. Ziyaretçilere ve katılımcılara 4 gün boyunca her yönüyle Konya’nın anlatılacağı fuarda, Meram Belediyesi açtığı standla, Meram markasının bilinilirliğini artıracak ve tanıtımına katkı sunacak. 15 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan fuar Konya belediyelerinin ve Konyalı firmaların kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Konya’nın tarihi, kültürel, turistik mekanlarının ve yöresel ürünlerinin tanıtılacağı fuarda Meram Belediyesi 17. ve 18. stantlarda ziyaretçilerini bekliyor. Fuarın açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.



“Meram ve Meram Belediyesini layıkıyla anlatmak için yerimizi aldık”

Fuarın kendilerine Meram’ı ve Meram Belediyesini tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir beldenin bir yörenin kültürel ve tarihi zenginliğinin önemi kadar onu tanıtabilmenin ve anlatabilmenin de önemine vurgu yaptı. Konya Tanıtım Günlerinin şehrin ve şehrin markalarının her yönüyle tanıtılması amacıyla önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Toplumsal hayatın, tarımın ve şehirciliğin başladığı, birçok medeniyete başkentlik yapmış, fikirleriyle insanlığa ışık tutmuş Hazreti Mevlana gibi birçok ilim ve gönül adamına ev sahipliği yapmış ve nihayetinde bozkırın ortasında modern bir kent görünümüne kavuşmuş, zengin kültürü, köklü tarihi ve çok yönlü insanıyla bir cazibe merkezi olmuş Konya ve Meramımızı tanıtmak için her fırsatı en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece hem Konya’da yaşayan insanlarımız, hem Konya dışında yaşayan hemşehrilerimiz, hem de bizi hiç tanımayanlar kazanıyor. Ne denli büyük zenginliğe ve güzelliklere sahip olursanız olun ya da ne denli büyük başarıların altına imza atarsanız atın, eğer bunu layıkıyla tanıtamıyor ve hakkıyla anlatamıyorsanız hedefinize gerçek anlamda ulaşamıyorsunuz. Biz bugün bu çalışmayla bunu gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

