Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

- İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk ve 5'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Bir süredir sakatlığı bulunan Marko Jevtovic de antrenmanda yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

KONYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

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