Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyor

KONYA'da, dövüldükten sonra çöplüğe atılarak ölüme terk edildiği ileri sürülen yavru köpeğe hayvansever Züleyha Türksever sahip çıktı. Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Adını Ömür koydum" dedi.

Seydişehir ilçesinde geçen hafta çöplükte çamura gömülü bir yavru köpeği bulan vatandaşlar, arka bacağı tutmayan hyvanı bulunduğu yerden kurtardı. Hayvansever Züleyha Türksever, köpeğe sahip çıkarak bakımını üstlendi. Köpeğin omurgasında kırık olduğunu ve yürüyemediğini belirten Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Çöplükte yarısı çamura gömülü halde bulundu. Arka bacakları tutmuyor. Omurgasında sakatlık var. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Ona annelik yapıyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın yardımını bekliyorum. Adını Ömür koydum" dedi.



KONYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.