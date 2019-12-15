Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonrası polis, düzenlenen operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 965 gram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.



KONYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:24

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