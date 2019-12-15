Öğretim görevlisi, park kavgasında kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğretim görevlisi, park kavgasında kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

DHA

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu (42), bir arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi (35) dövüp kaburgalarını kırdığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Fevzi Altan Göksu ifadesinde, ''Ben bir şey yapmadım. O topuklu ayakkabılarla koşarken park halindeki bir arabaya çarpıp, yere düştü. Ben de ondan şikayetçiyim" dedi.
Olay, 17 Kasım günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü, birtakım eşya almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (40) oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek otomobilini otoparkın önünden çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Ayşe Y., Süheyla B.'ye küfretti. Fevzi Altan Göksu da Ayşe Y.'ye tekme ve tokat dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TEKME VE TOKATLA BANA SALDIRDI
Ayşe Y. hastanedeki ifadesinde, ''Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi aracının siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedinyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu eliyle ve tekme atarak beni darp etti. Kaburgamda kırıklar oluştu" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
3 gün boyunca hastanede tedavi gören Ayşe Y. daha sonra taburcu edildi. Ayşe Y.'nin sağlık durumu hakkında, hayati tehlikesinin olduğu, kaburga kemiklerinde kırıkların oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği yönünde adli muayene raporu düzenlendi. Bu raporun ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık'ta gözaltına alındı.
'KENDİ DÜŞÜP, YARALANDI'
Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Fevzi Altan Göksu, "Ayşe Y.'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Saat 14.45 sıralarında arkadaşım Sühehya B. ile birlikte araçlarımızın başına gittiğimizde otoparkın önünde Ayşe Y.'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y., aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya, 'Uğraşma geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y., tam aracına bineceği sırada Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine ben Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım'' diye konuştu.
Uyarısının ardından Ayşe Y.'nin aracından inerek sitenin önüne koşmaya başladığını öne süren Fevzi Altan Göksu, ''Ben uyardıktan sonra Ayşe Y., aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayşe Y., koşarken ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y. topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Fevzi Altan Göksu, polisteki ifadesinin ardından 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim, Fevzi Altan Göksu'nun üzerine atılı yaralama suçunu işlediğine dair dosya içeriğinde mevcut müşteki beyanları, mağdura ait hayati tehlikesi, vücudunda kemir kırığı oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğine ait rapor bulunduğunu belirterek, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile suçun 'katalog' suçlardan olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. 

KONYA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bel ağrısıyla öğrendiği tümör, 10 saatlik ameliyatla çıkarıldı
YEREL HABERLER Bel ağrısıyla öğrendiği tümör, 10 saatlik ameliyatla ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu
YEREL HABERLER Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu
Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu
YEREL HABERLER Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu
Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı
Gençler turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Gençler turistlerle konuşarak yabancı dillerini ...
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan kardeşler tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan kardeşler ...
Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev alev yandı
NEÜ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunu Ağırladı
YEREL HABERLER NEÜ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunu ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyor
YEREL HABERLER Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe ...
13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor
Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Selçuk’ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk’ta Arap Ülkeleri Kültür Geceleri düzenlendi
Meram Belediyesi İstanbul KONSİAD Fuarı’nda yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi İstanbul KONSİAD Fuarı’nda yerini ...
Saraybosna KOMEK’te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı
YEREL HABERLER Saraybosna KOMEK’te üretilen ürünler fuarda görücüye ...
Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için İstanbul’da
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi, Konya Tanıtım Günleri için ...
Sonsuz Şükran Köyü’nde yapılan “Heykel ve Seramik Tasarım Atölyesi” tamamlandı
YEREL HABERLER Sonsuz Şükran Köyü’nde yapılan “Heykel ve Seramik ...
Başkan Altay: “Tek amacımız Konya’nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tek amacımız Konya’nın ve Konyalının ...
Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol ...
Emniyet Müdürü Aydın: "Sadece kadına şiddet olaylarına bakacak birimi faaliyete geçireceğiz"
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydın: "Sadece kadına şiddet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X