Kamyonetini seyyar lastikçi dükkanı yaptı Konya’da seyyar lastikçilik yapan genç adam, her türlü lastik hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor

Konya’da oto lastik tamirciliği yapan Turan Yıldırım, 1,5 yıl önce kendi iş yerini kamyonetine açarak seyyar oto lastik tamirciliği yapmaya başladı. Genç lastikçi, kentteki merkez ilçelere lastik tamir aracı açarak müşterilerine daha ucuz hizmet vermeyi hedefliyor.

Oto lastik tamircisi 3 çocuk babası 32 yaşındaki Turan Yıldırım, 8 yıl boyunca bir tanıdığının iş yerinde işçi olarak çalıştı. Kamyonetiyle bir iş planı yapan Yıldırım, mesleğini devam ettirmek için lastik tamir ve değişim malzemesini kendi aracının içine koyarak lastik tamir ihtiyacını müşterilerine servis yapma fikriyle harekete geçti. Turan Yıldırım eşinin de fikrini alarak oto lastik tamirciliği yapmaya karar verdi. Yıldırım, kamyonetinin içerisine jeneratör, balans makinesi, lastik sökme makinesi ve kompresörü yerleştirerek sokaklarda gezmeye başladı. Bir buçuk yıl boyunca sabır ve azimle işine sahip çıkan Yıldırım, müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyor.



"Müşterilerimiz oldukça memnun"

Bu işi kamyon lastik tamircileri yapıyor gibi, sadece kamyonlar yolda kalıyor gibi bir algı oluştuğunu belirten Yıldırım, “Ben de bunun üzerine neden binekler yolda kalmasın, bineklerin de lastikleri olduğu yerde inebilir, patlayabilir ve böyle bir karar aldım. Bu karar neticesinde bu işe başladım. Örneğin bir aracın lastiği patladığı zaman vatandaş çekici ile aracını lastikçiye götürmektense bu şekilde hem müşteriye daha ucuz oluyor, hem de zaman tasarrufu yapabiliyor. Müşterilerimiz oldukça memnun” ifadelerini kullandı.

Lastik ustası Yıldırım, "İlk hedefim hem müşterilerimizin parası cebinde kalsın hem de mağdur olmasın. Asıl bunlara ulaşmak için kent merkezindeki üç büyük ilçeye üç araç uygulayıp Selçuklu’dan arayanlar için Selçuklu’daki aracı, Karatay için Karatay’da bulunan aracı yönlendirmek istiyorum. Bu sayede ise müşterilerimize daha uygun fiyatlarla yol masrafı olmadan fiyatlarla hizmet sunabilirim” diye konuştu.

"Ekmek istedikten sonra yeter ki azim ve istek olsun her türlü her türlü kapılar açılır" sözleriyle eşinin desteğiyle yola çıktığını dile getiren Yıldırım, “Ben eşime bu teklifi sundum o direk zaten kabul etti. Neden olmasın gayet güzel bir fikir dedi ve yapmaya başladık. Şimdi herkes memnun. Eşim en büyük destekçim, eşimin desteğiyle bu işe başlamış oldum. Şimdilerde ise işe yetişemiyorum, çoğundan özür diliyorum çünkü devir zaman devri” dedi.

KONYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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