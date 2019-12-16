Kamola Bayram: "Kira sertifikası faizsiz sermeya piyasası ürünüdür"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Kamola Bayram, “Kira sertifikası namıdiğer sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli zaman aralıkları ile sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz sermaye piyasası ürünüdür” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi. Bu yıl 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, İslam ekonomisi kapsamında çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, atına dayalı kira sertifikaları ile güvenli ve helal yatırımın nasıl mümkün olduğunu anlattı.



“Kira sertifikası faizsiz sermaye piyasası ürünüdür”

Kira sertifikası ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, “Kira sertifikası namıdiğer sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli zaman aralıkları ile sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz sermaye piyasası ürünüdür” dedi.

Altın tahvilinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Bayram, “Günümüzde yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu altınların ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi amacı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılının Ekim ayından itibaren Altına Dayalı Kira Sertifikaları ihracı başlatılmıştır” şeklinde konuştu.



“Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiri için stopaj oranı yüzde 0"

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, altınların çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın devlet güvencesinde 1 kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacağının altını çizdi. Kamola Bayram, "Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara 6 ayda bir yüzde 1,20 ek getiri verildiğini de belirterek, altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilmekte ve yatırımcılar herhangi bir kayba uğramamaktadır. Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 0 olarak belirlenmiş olup elde edilecek olan getirilerden stopaj vergisi alınmamaktadır. Vade sonunda bir kilogramlık 995/1000 saflıkta külçe altın veya darphane tarafından üretilen Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını şeklinde ana para ödemesi almak mümkün" ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Bayram, kabul edilen altın türlerini de şöyle ifade etti: “Külçe altınlar, Cumhuriyet/Darphane Altınları (Reşat altını hariç) ile gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecektir.”

KONYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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