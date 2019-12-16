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Memiş Kütükcü: "2020’nin mottosu sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı"

İHA

Memiş Kütükcü: "2020’nin mottosu sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyeleri ve yüksek koordinasyon kurulu üyeleri, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında Konya’da ortak bir toplantı yaptı.
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığını, bu sürecin devam edebilmesi için 2020 yılının mottosunun mutlaka sürdürülebilir sanayi üretimi olması gerektiğini vurguladı. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin son 50 yılına damgasını vurduğunu, bu pozitif sürecin artarak devam edebilmesi için iş dünyasının başta enerji ve istihdam olmak üzere verimlilik esaslı yeni düzenlemelere, yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kütükcü, Türkiye’deki tüm OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK olarak mottolarının sürdürülebilir sanayi üretimi olduğunu, tüm çalışmalarının merkezine sürdürülebilir sanayi üretimini koyduklarını da ifade etti. Memiş Kütükcü, “Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı topraklarda alın teri dökerek çalışıyor, üretiyoruz. Onun için OSBÜK olarak ortak akıl geliştirmeyi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Toplantımıza katılan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve yüksek koordinasyon kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. OSBÜK artık, Türkiye’nin tamamını temsil eden, daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum haline geldi” diye konuştu.

Heyet, Konya OSB yatırımlarını gezdi
Başkan Kütükcü, Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerindeki OSB başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ortak toplantıda ayrıca Konya sanayisi ve Konya Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler de verdi. Konya’nın bir sanayi üretim şehri haline geldiğini, 2 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinden birisi olarak öne çıktığını vurgulayan Kütükcü, “Bu gelişimde Konya Organize Sanayi Bölgemizin payı çok büyük. Konya Organize Sanayi Bölgemiz 23 milyon metrekare ile Türkiye’nin 3. Büyük OSB’si. Bölgemizde şu anda 620’nin üzerinde fabrikamız üretim yapıyor. Yeni genişleme bölgemiz olan 5’inci bölgemiz de 102 tahsis gerçekleştirdik. Bu tahsisler yapım aşamasına geçti. Tahsisler tamamlandığında yaklaşık 750 fabrikaya ulaşacağız. Aynı zamanda 6’ncı kısım genişleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Burası tamamlanınca Türkiye’nin en büyük 2’nci büyük organize sanayi bölgesi konumuna ulaşacağız” diye konuştu.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da ziyaret eden heyet, iki gün boyunca Konya’da ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımlarında incelemelerde bulundu.
Konya’daki Ortak Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantısına; OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Sütcü, Seyit Ardıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Nursaçan, Erdim Noyan, Ali İhsan Özdoğan, Ali Bahar, Günay Güneş, Mustafa Türker, Salih Esen, Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Ünsal, Sabri Tekli, Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ceylan, Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri Hakkı Attaroğlu, Mustafa Yağlı, Onur Ramazan Acar, Metin Saraç, Zülfü Altıntaş, Türker Ateş, Selçuk İskender, Orhan Aydın, Erol Ayhan Tosyalı, Selim Us, Murat Urkuç, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz ile OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata katıldı.

KONYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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