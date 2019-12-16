Karatay Belediyesinin “Konya Tanıtım Günleri” standına büyük ilgi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul’da gerçekleştirilen “Konya Tanıtım Günleri”ne katıldı.

Karatay Belediyesi, 1215 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri”ne katıldı. Organizasyon kapsamında tanıtım standı açan Karatay Belediyesi, Konya ve Karatay’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı yaptı. Karatay Belediyesinin standı, 4 gün boyunca etkinliğe katılan ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken misafirler, Konya’nın en eski yerleşimi olan Karatay’ın kültürünü ve Karatay Belediyesinin çalışmaları ile projelerini de yakında tanıma fırsatı buldu. Standı gezen ziyaretçilere Konya ve Karatay’ı anlatan broşür ile kitapçıkların yanı sıra Hazreti Mevlana Türbesi’nde yer alan Kubbei Hadra figürü, Karatay’ın tarihi ve kültürel yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Karatay Belediyesinin standını gezerek ilçede gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında stant yetkililerinden bilgi aldı.



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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Konya’nın tanıtımına önemli katkı yapan “Konya Tanıtım Günleri”nin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti. Başka Hasan Kılca, “Bu tür organizasyonlarla belediyeler hem kendi şehirlerini ve ilçelerini tanıtma imkanı buluyor. Hem de belediyeler arası istişare ve bilgi alışverişi imkanı doğuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de düzenlenen ‘Konya Tanıtım Günleri’ne stant açarak katıldık. İlçemize özgü yerel ürünlerimizi, kültürel değerlerimizi ve Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız hizmetlerimizi geniş kitlelere ulaştırmış olduk. Bu vesileyle standımıza teşrif eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, İstanbul Yenikapı’da bu yıl 5’incisi düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri”ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Orhan Erdem ile Ziya Altunyaldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Konya’nın ilçe belediye başkanları, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, dernek yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Konyalı katıldı.

KONYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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