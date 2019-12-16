Selçuk’ta “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selçuk’ta “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve eşi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş'ın düzenlediği "Orta Torosların Endemik Bitkileri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuk’ta “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve eşi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş’ın düzenlediği “Orta Torosların Endemik Bitkileri” konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
SÜ Rektörlük Binasında düzenlenen fotoğraf sergisinde konuşan Prof. Dr. Fulya Öztaş, “Toros Dağları, oldukça fazla bitki çeşitliliğine sahip, her mevsimi güzel. Olanaklarımız dahilinde Taşeli yöresine ait endemik bitkilerini çektiğimiz birbirinden güzel makro fotoğraflarını sizlerle bugün paylaşmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Bize bu imkanı sağlayan Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Şahin hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli Prof. Dr. Mustafa Şahin hocama maddi, manevi desteklerinden dolayı müteşekkirim. Bölge bitkilerinin, özellikle endemik bitkileri fotoğraflamaktan büyük bir zevk alıyoruz. Bölge bitkilerinin tıbbı özelliklerini de gündeme getirilmesinin yararlı olacağını düşündük ve son yıllarda bu amaçla; Türkçe İngilizce 3 kitap basıldı. Kitapların ülke genelinde gördüğü ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk endemik bitkiler fotoğraf sergimizi 2017 yılında Konya Bayır Diamond Otel’de, daha sonra Taşeli’nin merkezi Ermenek’te ve geçen yıl Necmettin Erbakan Üniversitesinde açtık. Nihayet bugün kendi çalıştığım üniversitemde bu sergiyi açmaktan çok mutluyum” dedi.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sergiyi gezerek Prof. Dr. Fulya Öztaş ve Prof. Dr. Haydar Öztaş’ı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Sergi Prof. Dr. Fulya Öztaş ve Prof. Dr. Haydar Öztaş’ın anlatımıyla ziyaretçilere gezdirildi.
“Orta Torosların Endemik Bitkileri” konulu fotoğraf sergisi 26 Aralık gününe kadar sergilenmeye devam edecek. Serginin açılışına; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KONYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu
Kütükcü: 2020´nin mottosu, sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı
YEREL HABERLER Kütükcü: 2020´nin mottosu, sürdürülebilir sanayi ...
Karatay Belediyesinin “Konya Tanıtım Günleri” standına büyük ilgi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinin “Konya Tanıtım Günleri” ...
Memiş Kütükcü: "2020’nin mottosu sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı"
YEREL HABERLER Memiş Kütükcü: "2020’nin mottosu sürdürülebilir ...
Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı ...
Kamola Bayram: "Kira sertifikası faizsiz sermeya piyasası ürünüdür"
YEREL HABERLER Kamola Bayram: "Kira sertifikası faizsiz sermeya ...
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
YEREL HABERLER Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de ...
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtı
YEREL HABERLER Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi polis aracına ...
Konya'da 81 ile 100 bin konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak
YEREL HABERLER Konya'da 81 ile 100 bin konut projesi kapsamında 4 ...
Kamyonetini seyyar lastikçi dükkanı yaptı Konya’da seyyar lastikçilik yapan genç adam, her türlü lastik hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor
YEREL HABERLER Kamyonetini seyyar lastikçi dükkanı yaptı Konya’da ...
Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında Konya’ya 2 ödül
YEREL HABERLER Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında Konya’ya 2 ödül
Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobile kurşun ...
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul’daki Konyalılarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul’daki ...
Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ...
Avcı dağda hayatını kaybetti, köpeği başından ayrılmadı Karla kaplı dağlık ve engebe nedeniyle mahsur kalan araçlar nedeniyle olay yerine 5 kilometre yürüyüp ulaşan 112 UMKE, cenazeyi sırt tahtasıyla kilometrelerce taşıdı
YEREL HABERLER Avcı dağda hayatını kaybetti, köpeği başından ...
Hırsızlar aydınlatma direklerindeki 45 bin liralık elektrik kablolarını çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar aydınlatma direklerindeki 45 bin liralık ...
Konya Panorama ve Şehitler Abidesi Mevlana dostlarıyla dolup taşıyor
YEREL HABERLER Konya Panorama ve Şehitler Abidesi Mevlana ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Meram’da minik zabıtalar denetime çıktı
YEREL HABERLER Meram’da minik zabıtalar denetime çıktı
KOMÜT’te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu
YEREL HABERLER KOMÜT’te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu
Başkan Kılca: "İlçemizdeki eğitimin fiziki ve akademik kalitesine katkı sunuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "İlçemizdeki eğitimin fiziki ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X