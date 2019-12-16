SEDEP’ten “Ailemle Mutluyum” ve “Kalemden Ormana” etkinliği

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında Mustafa Fevzi serin İlkokulu’nda “Ailemle Mutluyum” etkinliği ve "Kalemden Ormana" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana 8 yıl boyunca toplumsal konulara parmak basarak öğrencilerin farkındalığını arttırmaya çalışan SEDEP kapsamında Mustafa Fevzi Serin İlkokulu’nda “Ailemle Mutluyum” ve "Kalemden Ormana" etkinlikleri gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı program kapsamında toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin çocuklar üzerindeki önemine dikkat çekildi. Etkinliğin ardından sınıfları gezen protokol üyeleri yine SEDEP kapsamında daha yeşil bir gelecek için doğaya saygının amaçlandığı "Kalemden Ormana" etkinliği çerçevesinde öğrencilere içerisinde farklı bitkilerin tohumlarının olduğu kurşun kalemlerden dağıttılar. Daha sonra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar öğrencilerle birlikte tohumları saksıya ekti. "Kalemden Ormana" etkinliği Selçuklu'da eğitim gören 11 bin öğrenciye yönelik olarak gerçekleştiriliyor.



"SEDEP eğitime katkı sağlıyor"

SEDEP’in sadece Konya'nın değil Türkiye'nin önemli markalarından birisi haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımızın aileleriyle birlikte faaliyette bulunmaları, birlikte zaman geçirmeleri bizim de arzumuz olan bir işti. Sizlerde bu işe katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte çok geniş zaman geçiriyoruz, fakat ne kadar nitelikli bir zaman geçirdiğimizi tespit edemiyoruz. Birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Çocuklarımızın duygularına ortak olabilirsek onların gelişimlerine de büyük katkı sunmuş oluruz. SEDEP kapsamında çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bu iş vesilesi ile SEDEP koordinatörlerimiz, okullardaki yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz çok büyük gayret gösteriyorlar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz de etkinliklerimize katıldıkları zaman esas hedefimize ulaşmış oluyoruz. Çocuklarımızın sadece akademik başarılarını hedeflemiyoruz. Bilgi ile donanmalarının yanı sıra insani ve ahlaki değerlerini öğrenmeleri, kişisel, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmamız gerekiyor. Hedefimiz yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir. Onları en iyi şekilde donatmaktır. Çocuklarımızın hayal dünyalarımızın çok zengin olduğunu biliyoruz. Onlara daha fazla fırsat verirsek onların yapamayacakları şey yok diye düşünüyorum. Programa katılan bütün ailelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

KONYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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