Ereğli Belediyesi OSB’de temizlik çalışmalarını yürütüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde geniş çaplı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları ile OSB'de temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonraki dönemde de çalışmaların rutin olarak süreceğini belirten Başkan Oprukçu, “Organize Sanayi Bölgemiz hem Ereğlimizin ticari dinamiği açısından hem de hemşehrilerimizin ekmek kapısı olarak önem verdiğimiz hizmet alanımızdır. Tertemiz bir Ereğli’nin huzuru inşa etme noktasında önemli bir aşama olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda temizlik işleri müdürlüğümüz hummalı bir çalışma yürütüyorlar” dedi.

Hizmette sınır çizmediklerini belirten Başkan Oprukçu, “Bize bahşedilen Belediye Başkanlığı şerefini hizmetlerimizle taçlandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda şehrimizin her bir köşesine hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Yıllardır hizmet gitmeyen noktalar da dahil tüm Ereğli’ye hizmet götürme mecburiyetimizin yanında mahkumiyetimiz var. Bu uğurda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet aşkımızın, Ereğlimize olan sevdamızın ve en önemlisi de hemşehrilerimizin desteğinin verdiği güçle daha birçok önemli hizmeti yapacağımızdan da şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

KONYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.