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Uzman Dr. Gönülalan: "Teknoloji kendini inceltirken, maalesef bizleri kalınlaştırdı"

İHA

Uzman Dr. Gülsüm Gönülalan, diyabetin Türkiye'de giderek arttığını belirterek, "Hareketsiziz ve obeziz maalesef. Teknoloji kendini inceltirken bizleri kalınlaştırdı, önünde geçirdiğimiz vakitler arttı" dedi.

Uzman Dr. Gönülalan: "Teknoloji kendini inceltirken, maalesef bizleri kalınlaştırdı"

Uzman Dr. Gülsüm Gönülalan, diyabetin Türkiye'de giderek arttığını belirterek, "Hareketsiziz ve obeziz maalesef. Teknoloji kendini inceltirken bizleri kalınlaştırdı, önünde geçirdiğimiz vakitler arttı" dedi.
Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin vücuttaki insülin eksikliğinden ya da insülinin yeterince işlev görmemesinden kaynaklı karbonhidrat, yağ, protein gibi besin maddelerinin yeterince faydalanamadığı bir metabolizma bozukluğu olduğunu söyledi.

"Hareketsiziz ve obeziz"
Diyabetin sıklığının Türkiye'de giderek arttığını ifade eden Uzman Dr. Gülsüm Gönülalan, "Diyabeti mutlaka tespit etmemiz ve önlemini almamız gerekmektedir. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ağız kuruması, çok su içme gibi şikayetler oluşturabilir. Özellikle bu şikayetleri olan hastaların diyabetleri basit bir kan tahlili ile tespit edebileceğimiz hastalıktır. Özellikle ailesinde diyabeti olan kişilerde risk daha fazladır. Bu kişilerin mutlaka takip edilmesi, kontrol yaptırılması, tetkik edilmesi gerekmektedir. Sıklığı çok artmıştır çünkü biz daha hareketsiziz ve obeziz maalesef. Teknoloji kendini inceltirken, maalesef bizleri kalınlaştırdı, önünde geçirdiğimiz vakitler arttı. Daha sağlıksız beslenmeye başladık. Bu yüzden diyabet ve obezite riskimiz arttı. O yüzden mutlaka hepimizin bu konuda bilinçli olması ve diyabetin tespit edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Diyabet sadece kanda bir şeker yüksekliği demek değildir"
Tedavi olunduğu takdirde önlenebilir organ kayıplarının olmayacağını anlatan Uzman Dr. Gönülalan, diyabetin sadece kandaki şeker yükselmesi olmadığını dile getirdi. Diyabetin uzun dönemdeki zararlarına değinen Uzman Dr. Gönülalan, "Yıllar içerisinde etkilediği göz, böbrek, kalp damarları gibi önemli organlarımızı da hasarlandırdığı için ilerleyen dönemde bu organların yetmezliklerine varıncaya kadar değişik şikayetlerimiz ortaya çıkabilir. Güzel bir tedaviyle kontrollü bir hastada önlenebilir durumlar olduğu için diyabetimizi mutlaka kontrol altında tutmamız gerekir" diye konuştu.

"Diyabet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor"
Hastaların zor duruma düşmeden diyabeti kabul etmediğini belirten Uzman Dr. Gönülalan, "Hastalar şekeri 300400’le gezebiliyor, dolaşabiliyor, rutin hayatına devam edebiliyorlar. Çok aktif şikayetleri olmuyor, böbreğime bir şey olmuyor ben iyiyim diye düşünebiliyorlar. Ama yıllar içerisinde yüksek giden bu şeker organların fonksiyonlarını azalttığı için, hastada şikayet olduğu ve anladığı zaman iş işten geçmiş oluyor. O yüzden önce diyabet olduğunu kabul etmemiz, tedavi olmamız ve kontrollere gelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

KONYA

17 Aralık 2019 Salı

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