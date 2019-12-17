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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" "Türkiye ...

İHA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye'nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 17 büyükelçi Şebi Arus töreni dolayısıyla Konya’yı ziyarette bulundu. İlk olarak tarihi Sille yerleşkesinde “Aya Eleni” kilisesini gezdikten sonra Sille Müzesi'ne geçen grup son olarak Sille’de bulunan tarihi hamamı ziyaret etti. Müze ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Konya’ya ikinci kez Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Şebi Arus töreni için geldiğini söyledi.

Eylül ayında gerçekleştirdiği Konya ziyareti sırasında Mevlana hakkında birçok bilgi sahibi olduğunu kaydeden Berger, “Mevlana’yı Avrupa’da çok önemli bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Mevlana’nın öğretileri sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yansıma bulmuş ve insanlara ulaşabilmiş öğretilerdir. Mevlana, bundan 700 yıl önce şöyle bir çağrıda bulundu; ‘Gel kim olursan ol yine gel’ bizde onun bu davetine icabeten buradayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Berger, “Her şeyden önce ilişkiler açısından bakıldığında bu ilişkiler karmaşık yapıdaki ilişkiler, ister dış politika ve ticaret, ister eğitim, göç veya mülteciler konusundaki desteğimiz olsun pek çok alanda iş birliğimizin olduğunu ve birlikte çalışmalar yapıyoruz. Aramızda ki ilişkiler, kuvvetli ilişkiler, tabii ki bu ilişkilerde bir takım zorluklar yok değil fakat bu zorlukların aşılması için birlikte çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftalar içerisinde Avrupa Birliği'nin yeni komisyonu da göreve başladı. Bu da komisyon başkanının, yüksek temsilcinin ve parlamento başkanının da değiştiği anlamına geliyor. Bu kapsamda, komisyon başkanı Cumhurbaşkanını arayarak, ‘birlikte neler yapabiliriz? İlişkilerimizin üzerine nasıl eğilebiliriz‘ gibi bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de göçten sorumlu komisyon üyesi ve başkan yardımcısı bir ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldiler” diye konuştu.

Vize serbestesi konusuna da değinen Berger, “Burada bir takım ölçütler vardı. Bu ölçütlerin karşılanmasını beklediğimizi ifade etmiştik ve bunların çok büyük bir kısmı da Türkiye tarafından karşılandı. Belki henüz karşılanmayı bekleyen 56 husus kaldı ama anladığımız kadarıyla Türk hükümeti şu anda bu meselelerin aşılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanması durumunda İncirlik ve Malatya’daki Radar Üssü’nün kapatılacağına dair açıklamasını sorması üzerine Berger, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir. Buda üye devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarınadır. Türkiye her şeyden önce batı güvenliğinin de içinde yer alan bir ülkedir” dedi.

Açıklamanın ardından Berger ve beraberindeki heyet Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettikten sonra Şebi Arus töreninin yapılacağı alana geçti.

KONYA

17 Aralık 2019 Salı

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