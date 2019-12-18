Konya\u2019n\u0131n merkez Meram \u0130l\u00e7e Belediyesi, Meram\u2019da havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte ya\u015fanacak olas\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 ve olu\u015facak buzlanmalar\u0131n vatanda\u015flar\u0131 olumsuz etkilememesi ad\u0131na gerekli t\u00fcm tedbirleri en ince ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar ald\u0131. Meram\u2019da, kendini iyiden iyiye hissettiren so\u011fuklar ve olas\u0131 bir kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in gerekli t\u00fcm tedbirler al\u0131nd\u0131. Meram Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Kavu\u015f, havalar\u0131n so\u011fumas\u0131, olas\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 ve buzlanman\u0131n vatanda\u015flar\u0131 olumsuz etkilememesi ad\u0131na belediye olarak gereken t\u00fcm tedbirlerin en ince ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Belediyenin t\u00fcm birimleri olarak k\u0131\u015fa haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Kavu\u015f, K\u0131\u015f \u015fartlar\u0131na g\u00f6re \u015fekillenen acil m\u00fcdahale ekiplerimiz ve ara\u00e7 park\u0131m\u0131zla vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n sorunsuz bir k\u0131\u015f ge\u00e7irmesi ad\u0131na t\u00fcm detaylar d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclerek bir program ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 en k\u00f6t\u00fc \u015fart ve ko\u015fullara g\u00f6re tamamlad\u0131k. Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte ya\u015fanabilecek don ve buzlanma olaylar\u0131na kar\u015f\u0131 sol\u00fcsyon ve tuz stokumuzu haz\u0131rlad\u0131k. 10 adet kar k\u00fcreme arac\u0131, 24 adet kep\u00e7e, 9 adet greyder ve 9 adet solisyon arac\u0131ndan olu\u015fan ekipman\u0131m\u0131zla zorlu k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131na en h\u0131zl\u0131 \u015fekilde m\u00fcdahale etmeye haz\u0131r\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. \u201cHem\u015fehrilerimiz de gerekli t\u00fcm tedbirleri almal\u0131\u201d Her ne \u015fekil ve yo\u011funlukta olursa olsun k\u0131\u015f ve kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 bereket olarak g\u00f6rd\u00fcklerini ifade eden Ba\u015fkan Kavu\u015f, \u201c\u00d6nemli olan t\u00fcm zorlu \u015fartlara kar\u015f\u0131 insan\u0131m\u0131z\u0131n da kurumlar\u0131m\u0131z\u0131n da en iyi \u015fekilde haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131d\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. Meram\u2019\u0131n ve Konya\u2019n\u0131n bereketli bir k\u0131\u015f mevsimi ge\u00e7irmesini temenni eden Ba\u015fkan Kavu\u015f, \u201cYa\u011f\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan olu\u015fabilecek su birikintisi ve ta\u015fk\u0131nlar\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z r\u00f6gar bak\u0131mlar\u0131ndan, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 ula\u015f\u0131m\u0131n aksamas\u0131 durumunda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek operasyonlar\u0131n planlar\u0131na kadar her \u015fey haz\u0131r. Ancak bug\u00fcn en geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerde dahi yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015flarda s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n da ya\u015fan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmalar\u0131nda yarar var. Bizim ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z tedbirlerin yan \u0131s\u0131ra onlar\u0131n da zorlu \u015fartlara haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmalar\u0131 k\u0131\u015f ve ya\u011f\u0131\u015f\u0131 rahat ge\u00e7irmeleri i\u00e7in gereklidir. Rahat ve sorunsuz bir k\u0131\u015f ancak herkesin \u00fcst\u00fcne d\u00fc\u015feni yapmas\u0131yla m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr\u201d diye konu\u015ftu.