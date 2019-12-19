Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

KONYA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Küçüker (45), yaşamını yitirdi.

KONYA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Küçüker (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Küçüker yönetimindeki 42 DEH 57 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Küçüker, yaralandı. Çevredekilerin ihbari üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında Küçüker'in duran kalbi, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Küçüker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KONYA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı- koca öldü
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki ...
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Evinde sahte rakı üretirken yakalandı
YEREL HABERLER Evinde sahte rakı üretirken yakalandı
Liseli Adem, 2 gündür kayıp
YEREL HABERLER Liseli Adem, 2 gündür kayıp
Konya'da kaynağı belirsiz koku
YEREL HABERLER Konya'da kaynağı belirsiz koku
Başkan Akkaya’dan şampiyon sporculara altın
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan şampiyon sporculara altın
Başkan çiğdem, pazarcı esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan çiğdem, pazarcı esnafıyla buluştu
Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yerinde sona ...
Rektör Zorlu: “Tarihi meselelerin yeri senato değil, tarih arşivleridir”
YEREL HABERLER Rektör Zorlu: “Tarihi meselelerin yeri senato değil, ...
Hırsızlık şüphelileri, minibüs beklerken yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, minibüs beklerken yakalandı
Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 ...
AB Delegasyon Başkanı Berger Konya’da okul açılışına katıldı
YEREL HABERLER AB Delegasyon Başkanı Berger Konya’da okul açılışına ...
Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı
Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular Konya’da zile basarak kontrol ettikleri evlerin kilitli olmayan kapılarını aparatla açarak hırsızlık yapan kadınlar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri ...
Beyşehir’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Beyşehir’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Meram’da tüm kış hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Meram’da tüm kış hazırlıkları tamamlandı
Kulu’da kalorifer dairesinde yangın
YEREL HABERLER Kulu’da kalorifer dairesinde yangın
Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kılca, Kumköprü Kapalı Pazaryeri esnafını ...
Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis ...
Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı
YEREL HABERLER Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi TBMM Başkanı Şentop: "İyiyle kötünün, hakla batılın savaşı bugün de sürüyor" “Hazreti Mevlana’yı tüketim toplumunun bir nesnesi yapma veya ‘tek dünya dini’ gibi bulanık içeriklere bağlama çabalarını sorumsuz ve zavallı çabalar olarak görüyoruz” Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor”
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus ...
Define ararken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Define ararken jandarmaya yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X