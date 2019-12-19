Köpeklerden kaçan kedi direğe çıktı

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Konya’nın Kulu ilçesinde köpeklerden korkarak kaçan kedi, telefon direğinin tepesine çıktı. Çevredeki vatandaşlar kedinin indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım isterken, kedi, köpeklerin uzaklaşmasının ardından direkten inerek gözden kayboldu.

Olay, Yeni Mahallede bulunan Kulu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin (METEM) okul bahçe kapısının yanında meydana geldi. Civarda gezen köpekleri gören bir kedi, korkudan kaçarak okulun bahçe kapısının yanındaki telefon direğine çıktı. Durumu fark eden okul görevlileri ise köpekleri okul yanından uzaklaştırdı. Daha sonra kedinin direkten inmesi beklendi. Ancak kedinin inmemesi üzerine durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. İtfaiye ekipleri okul önüne gelmeden, çevreyi kontrol eden kedi yavaş yavaş direkten inerek gözden kayboldu.

KONYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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