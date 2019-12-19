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2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ”Müslüman ...

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur" dedi.

2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ”Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur“ “Spor, insanlığın ortak dillerinden biridir”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında Konya’da düzenlenecek olan ‘5. İslami Dayanışma Oyunları Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, 2021 yılında muhteşem bir sportif yıla ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

“Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur”
Herkesin desteğiyle Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Hazreti Mevlana’nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak, İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 devletin sporcularını ve spor ailesini ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya örnek olacak ve gelecek nesillere kuvvetli bir insani zemin hazırlayacağız”
İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik yaptıkları girişimlerin yeni bir dostluk ve kardeşlik sayfası açacağını anlatan Kasapoğlu, “Sporun birleştirici gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları ile dünyaya örnek olacak ve gelecek nesillere kuvvetli bir insani zemin hazırlayacağız. Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri’ne atıfla, ‘Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi, değişimin mührüdür’ diyoruz. Biz, inşallah, hep beraber bu mührü, birlikteliğimizle, kardeşliğimizle bugüne ve yarınlara vuracağız. Ayrıca yine inanıyorum ki 5. İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin en güzel nişanesi olacaktır. Müslüman genç sporcular için oyunlar pek çok bakımdan bir milat olma özelliği taşıyacaktır. Daha küçük yaştaki gençlerimizin spora olan ilgisini artıracak olan İslami Dayanışma Oyunları, mevcut sporcularımızın diğer uluslararası turnuvalara daha büyük bir azim ve tutku ile hazırlanmalarına zemin hazırlayacaktır" dedi.

“Spor, insanlığın ortak dillerinden biridir”
Sporun toplumsal heyecanı yaşatan enstrümanlar arasında özel bir konuma ve öneme sahip olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, eşit şartlarda yarışma esasıyla mücadelenin adaleti temsil ettiğini söyledi. Sporun renk, ırk, dil, inanç ayrımı yapmaksızın insanlığın her bir ferdini barış ve sevgi ile kuşattığını ifade eden Kasapoğlu, “Sporun birleştirici gücü, günümüz dünyasının şekillenmesinde etkin rolleri olan unsurlardandır. Türkiye, son 18 yılda hem düzenlediği uluslararası organizasyonlarla hem de tesisleşme hamlesiyle bütün dünyada adından övgüyle bahsedilen ülkelerden biri haline geldi” şeklinde konuştu.
27 spor branşında müsabakaların yapılacağı 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya yeni tesisler kazandıracaklarını ve mevcut tesisleri yenileyeceklerini belirten Kasapoğlu şöyle konuştu:
“Öte yandan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı yönetecek hazırlık ve düzenleme kurulunun da şahsımın başkanlığında oluşturulduğunu belirtmek istiyorum. Bu kurul içerisinde Konya Valisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Selçuk Üniversitesi Rektörü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve bakanlığımızın yetkileri olacak. Yani kurulun, son derece güçlü ve karar alma süreçleri bakımından etkili olacağının altını çizmek istiyorum. Hazırlık aşamasının en önemli adımlarından birini de bu şekilde atmış oluyoruz. Konya'nın tarihi ve kültürel mirası, spor tesisleri bakımından fiziki alt yapısı ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi için gereken her türlü donanımı sağlayan bir kapasitesi var. Bu güzel şehrimizin 'spor şehri' niteliğini ne kadar hak ettiğini, gerek oyunlara hazırlık sürecinde gerek organizasyon esnasında gösterme imkanı bulacağız.”

Başkan Altay: "Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırdır"
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yılı Anma Törenleri'nin hemen ardından Konya olarak tarihi bir güne imza attıklarını söyledi. Başkan Altay, “Dünyada spor alanında yapılan en prestijli organizasyonlarından olan İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisine 2021 yılında ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından organize edilen, üye ülkelerden yaklaşık 3.000 sporcunun katılımıyla 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 2017 yılında kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yapılmıştı. 2021 yılında beşincisi düzenlenecek oyunlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Konya’nın ev sahibi olması Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından teklif edilmiş ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu genel kurulunda oylanarak kabul edilmiştir. 2021 yılı yaz aylarında gerçekleştirilecek ve 15 gün sürecek oyunlar için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden binlerce sporcunun şehrimize gelmesi bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kuruluşlarca yürütülen süreci tamamlayarak bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. İslam dünyasının en kapsamlı, en büyük ve en değerli organizasyonun şimdiden birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Şehrimizde bugüne kadar birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Şehir olarak bu konuda tecrübeli ve deneyimliyiz. İslam devletlerinin tamamına yakınının böyle anlamlı bir organizasyonda Konya’da buluşacak olması bizler için büyük önem taşıyor. Yapıldığı yıl dünyanın en iyi beş stadyumundan biri seçilen Konya Büyükşehir Stadyumu, 10 bin kişilik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüklerinden olan spor salonu ile birlikte çok sayıda açık ve kapalı spor salonu, Selçuklu Kongre Merkezi, devasa kültür merkezleri, turizm destinasyonu ve çok sayıda yüksek standartlı oteli; Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak yeni tesislerle birlikte Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırdır" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Bilimde sanatta eğitimde sanayide ve ziraatta Anadolu’nun parlayan yıldızı Konyamız spora ve sporcuya verdiği önemle de son yıllarda yükselişe geçmiştir. Bunu ülkemizin yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda başarıyla temsil eden Konyamızın yetiştirdiği başarılı sporcular ve yurt içinde gerçekleştirdiğimiz birçok organizasyon ile defalarca ispatladık” ifadelerini kullandı.
Vali Cüneyit Orhan Toprak da, “Çok büyük katkısı olan, hem tecrübe kazanma hem de tesis kazanma manasında gençlerin uzun yıllar ihtiyaçlarını giderecek olan böyle büyük bir organizasyonun Konya’da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Programa, Bakan Kasapoğlu, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Kalkaba Malboum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

KONYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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