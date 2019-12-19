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"GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay Üniversitesi dünya sıralamasında yerini aldı

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Dünyadan saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric "Dünya Çevreci Üniversiteler" sıralamasında, dünya sıralamasında 607. sıraya adını yazdırırken, Türkiye'deki üniversiteler arasında 35, vakıf üniversiteleri arasında 10. sırada yerini aldı.

"GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay Üniversitesi dünya sıralamasında yerini aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Dünyadan saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric “Dünya Çevreci Üniversiteler” sıralamasında, dünya sıralamasında 607. sıraya adını yazdırırken, Türkiye’deki üniversiteler arasında 35, vakıf üniversiteleri arasında 10. sırada yerini aldı.
KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada, her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversitenin GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ile eğitim gibi alanlarda değerlendirildiği, her değerlendirme alanı için puanlama yapıldığı ve yükseköğretim kurumlarının bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralandığı belirtilerek, “Dünyanın en iyi üniversitelerinin arasında olmak’ düsturunu benimseyen KTO Karatay Üniversitesi, farklı kriterlerde gösterdiği performansla dünya sıralamasına adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Modern teknolojiyle donatılmış derslik ve laboratuarlarda öğrencilerine üst düzey eğitim imkanı sunan, ülke ihtiyaçlarını önemseyerek her yıl ihtiyaca yönelik bölüm açan, sektör ile görüş alışverişinde bulunarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren KTO Karatay Üniversitesi, eğitim ve araştırmaya verdiği önem ve yaptığı faaliyetler ile ilk kez yer aldığı GreenMetric 2019’da ismini üst sıralara taşıdı. Türkiye’de ilk ve tek Enerji Yönetimi Bölümüne sahip üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, enerji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye’ye değer katıyor. Enerji Yönetimi Lisans Programı ile enerji üretimi ve kullanımı sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu yönetsel konuları ve problemleri, küresel ve disiplinlerarası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, bu alanda öncü üniversite olarak dikkat çekiyor. KTO Karatay Üniversitesinin şehrin merkezinde konumlanması, ihtiyaç duyulan bütün sosyal olanaklara kolay erişim imkanı sağlıyor. Öğrenciler, KTO Karatay’ın merkezi konumu sayesinde tüm toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanılabiliyor. Bu sunduğu imkanların yanı sıra KTO Karatay’ın derli ve toplu bir kampüs ortamına sahip olması da GreenMetric sıralamasında KTO Karatay Üniversitesini ulaşım alanında öne çıkardı. Üniversite kampüsünde çatı uygulaması olarak hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali Projesi, üniversitenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyor. Üniversite bünyesinde yer alan Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve Prototipleme Merkezi ile de KOBİ’lerin geleneksel tarım makinelerinden akıllı tarım makinelerine geçişte hız kazanması ve desteklenmesi hedefleniyor. Bu sayede bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacağı düşünülüyor" denildi.

KTO ve iştirakleri 20202021 yıllarını “Enerji Verimliliği” yılı ilan etti
Öte yandan, KTO ve iştirakleri, 20202021 yıllarını tematik olarak “Enerji Verimliliği” yılı ilan etti. Bu kapsamda; enerji tasarrufu, enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması, sürdürülebilirlik, tasarruf bilinci konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. KTO Karatay Üniversitesi tarafından hayata geçen enerji verimliliği, iklim veçevre konularındaki projeler hem Konya’da hem de Türkiye’de oldukça dikkat çekiyor.

KONYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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