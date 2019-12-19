Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 900 adet ecstasy hap maddesi, 14 gram uyuşturucu toz maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KONYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.