Konya'da sis yaşamı felç etti

KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konyaİstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte pazartesi gününden beri etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün öğle saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Konyaİstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın da etkili olacağı belirtildi.



KONYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

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