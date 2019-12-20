Konya SMMMO’da seminer düzenlendi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odasında (SMMMO) ‘Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler’ konulu seminer düzenlendi.

Konya SMMMO üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında “Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler” konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Konya SMMMO ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerine oda üyeleri ve stajyerleri yoğun ilgi gösterdi.



“Edönüşüm gün geçtikte daha da yaygınlaşıyor”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, ”Bilgi ve teknoloji çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerimiz değişime ayak uydurmak zorunda. Edönüşüm iş hayatında büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve devlet politikasıyla da desteklenen adımlar ile edönüşüm gün geçtikte daha da yaygınlaşıyor. Bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük mali işleri kolaylaştırırken vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerdir diye düşünüyorum. Mali müşavirler olarak bizler de her süreçte olduğu gibi bu süreçte de girişimcilere yön vererek yardımcı rolü üstleneceğiz. Ancak ticaret odaları ve esnaf odaları nezdinde bu uygulamalara geçiş süreci ile ilgili vergi mükelleflerine ve ticaret erbaplarına kapsamlı eğitimler vermesi gerektiği kanaatindeyim. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleştirmesini sağlamak ve cezai uygulamalara sebep olmamalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ardından Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver de bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Eyüp Yılmaz ve Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Emrah Yalçın tarafından, “Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler” konusunda oda üyelerine ve stajyerlerine bilgilendirme yapıldı.

KONYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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