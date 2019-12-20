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KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören 53 öğrenci "Geleneksel Baret Takma Töreni'nde baretlerini takarak mesleğe ilk adımlarını attı.

KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören 53 öğrenci "Geleneksel Baret Takma Töreni’nde baretlerini takarak mesleğe ilk adımlarını attı.
KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 53 öğrenci, düzenlenen törende baret takma heyecanı yaşadı. Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Yaşar, “Tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin İnşaat Mühendisleri Gününü kutluyor, bugün meslek hayatları adına önemli bir adım atacak olan İnşaat Mühendisliği 1. sınıfta öğrenim gören 53 öğrencimizi tebrik ediyorum” dedi.
Üniversitedeki gelişmelerden de bahseden Ramazan Yaşar, "İnşaat Mühendisliği Bölümümüz, 12 öğrenci ile başladığı eğitime, bugün ortalama 60 öğrenci ile devam etmektedir. Bu bağlamda gerek Konya’nın gerekse ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz bu tür projelerin aranan isimleri olacak”
İnşaat mühendislerinin yalnızca binalar inşa etmediğini, Türkiye’nin ve dünyanın da geleceğini inşa ettiklerini kaydeden Yaşar, "Bugün mühendislerimiz, ulusal ve uluslararası demiryolu projeleri, Yüksek Hızlı Tren alt yapı ve gar projeleri, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük projeleri hayata geçirdiler ve ülkemizin inşaat sektöründe küresel bir güç olduğunu adeta bir kez daha dünyaya gösterdiler. Bizler inanıyoruz ki öğrencilerimiz bu tür projelerin aranan isimleri olacak ve üniversitemizin adını gururla insanlığa duyuracaklar” ifadelerini kullandı.

“Toplum için faydalı bir insan olmalısınız”
KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan ise öğrencilere hitap ederek, “Üniversitemizin en önemli bölümlerinden bir tanesi de İnşaat Mühendisliği Bölümüdür. Geleceğimizi siz değerli öğrencilerimiz inşa edeceksiniz. Bu nedenle çok çalışmalısınız. Hem başarılı bir mühendis hem de toplum için faydalı bir insan olmalısınız” diye konuştu.

“İnşaat mühendisliği evrensel bir meslektir”
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın da bölümün önemine değinerek, "İnşaat mühendisliği, kurucu mühendislik alanlarının başında gelmektedir. İnşaat mühendisliği evrensel bir meslektir. İnşaat mühendisleri, kendilerine emanet edilen dünyada sürdürülebilir yaşam kalitesini arttırmak amacıyla mesleki bir yetkinlik, etik bir anlayış ve geniş bir işbirliği içerisinde olmak durumundadır. İnşaat mühendisliği, insanların ihtiyaç duyduğu her yapıyı farklı malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi eyleme dönüştüren bir meslektir. Bu bakımdan geleceğin mühendislerini ve siz değerli aileleri tebrik ediyorum. Çocuklarınızı, bizlere emanet ettiniz. Bizler de onları en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız” ifadelerine yer verdi.
Program, 53 öğrencinin baretlerinin protokol üyelerince takılması ve KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. Programa, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Yaşar, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın, KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Özütok, Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hicran Açıkel, akademisyenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

KONYA

20 Aralık 2019 Cuma

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