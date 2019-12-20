Karatay Belediyesi 30. yılında çalışanlarını “vefa” ile anıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karatay Belediyesi 30. yılında çalışanlarını “vefa” ile anıyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 30. yılında belediye çatısı altında görev alan çalışanlarını "30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması" ile anacak.

Karatay Belediyesi 30. yılında çalışanlarını “vefa” ile anıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 30. yılında belediye çatısı altında görev alan çalışanlarını “30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması” ile anacak.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, devraldıkları emanetin farkında olduklarını ve bu kıymetli emanete sahip çıkmanın yanı sıra bayrağı zirveye taşımak için çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Bugüne kadar Karatay’da taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizler de ilçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmanın, vatandaşlarımızın duaları ve desteklerine layık olabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz” dedi. Karatay Belediyesi, bu kapsamda da bugüne kadar ilçeye ve ilçe halkına kesintisiz hizmet üretmek adına belediye başkanlığının her kademesinde görev almış tüm isimleri bir araya getirmeyi planlıyor.

“Bu büyük ve güzel ailenin bir ferdi olmak gurur verici”
Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin tam 30 yıldır ilçeye ve ilçe halkına önemli hizmetlerde bulunduğunu, bu misyonunu layıkıyla sürdürdüğünü belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl Karatay Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tam 30 yıldır Karatay Belediyesi, vatandaşların rahatı, mutluluğu ve güzel bir yaşam sürmesine katkı sunuyor. Bugüne kadar birbirinden kıymetli belediye başkanlarımız ilçemize hizmet etti. Bizler de bizden önceki başkanlarımız gibi bu şehre faydalı işler yapmanın gayretindeyiz. Zira belediye başkanlığı, yaşadığın şehre hizmet makamıdır. Amacımız, bu emaneti ve bayrağı zirveye taşıyıp, kıymetli ve faydalı eserler bırakmaktır. Gerçekten bu güzel ve büyük ailenin bir ferdi olmak bizler için bir gurur vesilesi. Karatay Belediye Başkanı olarak ekibimizle birlikte bizler de bugüne kadar birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Başladığımız birçok proje var. Bir kısmını bitirme aşamasına getirirken gelecekle alakalı birçok projeyi de arkadaşlarımızla planlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de gerek hükumetimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için her şeyin başında, her şeyden önemlisi halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu var. Bu kısa süre içerisinde Karatay’da huzurlu ve refah bir yaşama katkı sunabilmiş isek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca’dan önceki dönem başkanları ve tüm çalışanlarına teşekkür
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hangi mevkide olursa olsun Karatay Belediyesinin 30 yıllık geçmişi boyunca Karatay Belediyesi çatısı altında görev yapan herkese teşekkür etti. Kılca, “Bu büyük ve güzel ailenin bir parçası olarak Karatay’a hizmet edip vefat eden tüm kardeşlerimi rahmetle anıyor, hayatta olanları da sevgiyle ve hürmetle selamlayarak kendilerine hayırlı ömürler diliyorum. Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye binamızda bugün itibariyle de bir fotoğraf sergisi açtık. Sergide 30 yıl boyunca ilçemize hizmet eden belediye başkanlarımızın, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaya çıkan çalışmaların fotoğrafları var. Hayatının bir yerinde Karatay Belediyesi olan tüm hemşehrilerimizi sergiyi görmeye davet ediyorum. Yine 24 Aralık Salı günü saat 19.00’da Karatay Atiker Toplantı Merkezinde '30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması' adıyla bir kutlama programı düzenleyeceğiz. Amacımız hem belediyemizin 30. yılını kutlamak hem de ilçemize ve Karatay Belediyemize hizmetleri geçmiş tüm hemşehrilerimizle bir arada olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

KONYA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dağlık alanda kaçak avlanmaya 8 bin lira ceza
Başkan Pekyatırmacı: "Vatandaşımızın memnuniyetini esas alan hizmet anlayışını sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Vatandaşımızın memnuniyetini ...
Beyşehir’de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı
YEREL HABERLER Beyşehir’de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız"
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle ...
KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı
YEREL HABERLER KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı
Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Konya'da sis yaşamı felç etti
YEREL HABERLER Konya'da sis yaşamı felç etti
Konya SMMMO’da seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da seminer düzenlendi
Karatay Zabıta’dan Yerli Malı Haftasında öğrencilere meyve
YEREL HABERLER Karatay Zabıta’dan Yerli Malı Haftasında öğrencilere ...
Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor
YEREL HABERLER Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor
Konya’da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Konya’da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık otomobiller ele geçirildi
YEREL HABERLER Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık ...
Konya’da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 ...
Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza
YEREL HABERLER Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza
Başkan Çiğdem: “Hüyük için ardımızda güzel eserler bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem: “Hüyük için ardımızda güzel eserler ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mehmet Şahin: “İsrail gaz gibidir, fırsat buldukça yayılır”
YEREL HABERLER Mehmet Şahin: “İsrail gaz gibidir, fırsat buldukça ...
Meram’a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor
YEREL HABERLER Meram’a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ...
Hüyük’teki DSİ yatırımları
YEREL HABERLER Hüyük’teki DSİ yatırımları
"GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay Üniversitesi dünya sıralamasında yerini aldı
YEREL HABERLER "GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay ...
Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X