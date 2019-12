Karatay Belediyesi 30. yılında çalışanlarını “vefa” ile anıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 30. yılında belediye çatısı altında görev alan çalışanlarını “30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması” ile anacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, devraldıkları emanetin farkında olduklarını ve bu kıymetli emanete sahip çıkmanın yanı sıra bayrağı zirveye taşımak için çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Bugüne kadar Karatay’da taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizler de ilçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmanın, vatandaşlarımızın duaları ve desteklerine layık olabilmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz” dedi. Karatay Belediyesi, bu kapsamda da bugüne kadar ilçeye ve ilçe halkına kesintisiz hizmet üretmek adına belediye başkanlığının her kademesinde görev almış tüm isimleri bir araya getirmeyi planlıyor.



“Bu büyük ve güzel ailenin bir ferdi olmak gurur verici”

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin tam 30 yıldır ilçeye ve ilçe halkına önemli hizmetlerde bulunduğunu, bu misyonunu layıkıyla sürdürdüğünü belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl Karatay Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tam 30 yıldır Karatay Belediyesi, vatandaşların rahatı, mutluluğu ve güzel bir yaşam sürmesine katkı sunuyor. Bugüne kadar birbirinden kıymetli belediye başkanlarımız ilçemize hizmet etti. Bizler de bizden önceki başkanlarımız gibi bu şehre faydalı işler yapmanın gayretindeyiz. Zira belediye başkanlığı, yaşadığın şehre hizmet makamıdır. Amacımız, bu emaneti ve bayrağı zirveye taşıyıp, kıymetli ve faydalı eserler bırakmaktır. Gerçekten bu güzel ve büyük ailenin bir ferdi olmak bizler için bir gurur vesilesi. Karatay Belediye Başkanı olarak ekibimizle birlikte bizler de bugüne kadar birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Başladığımız birçok proje var. Bir kısmını bitirme aşamasına getirirken gelecekle alakalı birçok projeyi de arkadaşlarımızla planlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de gerek hükumetimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için her şeyin başında, her şeyden önemlisi halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu var. Bu kısa süre içerisinde Karatay’da huzurlu ve refah bir yaşama katkı sunabilmiş isek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.



Başkan Kılca’dan önceki dönem başkanları ve tüm çalışanlarına teşekkür

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hangi mevkide olursa olsun Karatay Belediyesinin 30 yıllık geçmişi boyunca Karatay Belediyesi çatısı altında görev yapan herkese teşekkür etti. Kılca, “Bu büyük ve güzel ailenin bir parçası olarak Karatay’a hizmet edip vefat eden tüm kardeşlerimi rahmetle anıyor, hayatta olanları da sevgiyle ve hürmetle selamlayarak kendilerine hayırlı ömürler diliyorum. Belediyemizin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye binamızda bugün itibariyle de bir fotoğraf sergisi açtık. Sergide 30 yıl boyunca ilçemize hizmet eden belediye başkanlarımızın, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaya çıkan çalışmaların fotoğrafları var. Hayatının bir yerinde Karatay Belediyesi olan tüm hemşehrilerimizi sergiyi görmeye davet ediyorum. Yine 24 Aralık Salı günü saat 19.00’da Karatay Atiker Toplantı Merkezinde '30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması' adıyla bir kutlama programı düzenleyeceğiz. Amacımız hem belediyemizin 30. yılını kutlamak hem de ilçemize ve Karatay Belediyemize hizmetleri geçmiş tüm hemşehrilerimizle bir arada olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

