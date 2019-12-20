Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Konya’da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KonyaKaraman karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 yaşındaki M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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