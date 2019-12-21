Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Beyşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.K. (22) ve Ö.Ç. (25) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç altında sıkışan Mehmet Karakoyun (30) ise itfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin altından çıkarıldı. Yaralılardan Mehmet Karaboyun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan F.K. ve Ö.Ç. ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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