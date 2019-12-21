Konya'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

"O benim sünnetim değildi"

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Konya'da yol kenarında yürüyen kadın seyir halindeki tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden merkez istikametine seyir halinde F.D. idaresindeki 33 BJJ 22 plakalı tır, yol kenarında yürüyen Kadriye Erden'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erden'i gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Kadriye Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Erden'in cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü F.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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