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Konya’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, Kulu Kırıkkale Karayolu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (60) idaresindeki 06 BND 234 plakalı kamyon, havanın sisli olması ve gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Z.B, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer trafik kazası ise Kulu Konya Karayolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve gizli buzlanma sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 06 UJ 655 plakalı otomobilde bulunan F.M.E. (7), M.E. (38) ile 42 KM 252 plakalı otomobilde bulunan E.K.B. yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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