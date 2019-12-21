Çelik kasa ve bilgisayar hırsızları yakalandı

Konya'da bir inşaat bürosundan çelik kasa ile dizüstü bilgisayar çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların birinin çelik para kasasını ayağına düşürdüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Küçükaymanas Caddesi Erciyes Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 3 şüpheli 42 AKZ 87 plakalı minibüs ile inşaat bürosuna geldi. Şüpheliler, büroya girerek içeride bulunan 1 çelik kasa ile 2 adet dizüstü bilgisayarı aldıktan sonra minibüse yükleyerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası şüpheliler, İ.Y. (24), M.A.B. (22) ve M.B. (20) çalınan eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelilerden ayağı sarılı vaziyette sekerek yürüyen İ.Y.'nin çaldıkları çelik para kasasını düşürüp ayağını kırdığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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