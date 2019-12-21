Uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi MAK timleri helikopterle kurtardı

KONYA'da, arkadaşlarıyla Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alana antrenman için gelen profesyonel bisikletçi Muhammet Emin Boydak, tuvalet ihtiyacı için gruptan ayrıldığı sırada uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı halde bulunan Boydak, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerince helikopterle dağlık alandan alınıp, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yükselen Mahallesi Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. 5 arkadaşıyla bisikletle dağlık alana gelen Muhammet Emin Boydak, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Arkadaşları, Boydak'ın geri dönmemesi üzerine çevreyi kontrol etti. Muhammet Emin Boydak´tan haber alamayan arkadaşları polisten yardım istedi. Olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ekiplerce yapılan araştırmada Boydak'ın uçurumdan yuvarlandığı belirlendi.

AFAD ve UMKE ekipleri, Boydak'ın bulunduğu bölgeye indi. Yaralı halde bulunan Boydak, yapılan ilk müdahalesinin ardından yukarı taşınmak istendi ancak arazi şartları nedeniyle çıkarılamayınca, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden destek istedi.

MAK timleri helikopterle dağlık alandan aldıkları Muhammet Emin Boydak'ı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bisikletçi Muhammet Emin Boydak´ın vücudunda ezikler olduğu, hipotermiye girdiği belirlendi. Gruptaki bisikletçilerdin birinin de ayağının burkulduğu, tedavisi için aynı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



KONYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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