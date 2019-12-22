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Selçuklu Kent Konseyi, şehir yaşamına her alanda katkı sunuyor

İHA

Selçuklu Kent Konseyi, Ocak ayında gerçekleştireceği 8. Olağan Genel Kurul öncesi tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Selçuklu Kongre Merkezinde tanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi.
Şehir yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ortak karar alma ve sosyal yardımlaşma gibi birçok konuda şehre yön veren önemli çalışmaları gerçekleştiren Selçuklu Kent Konseyi, demokratik katılımlı geniş bir aile bilinci ile çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, yeni yılda düzenlenecek olan 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Selçuklu Kongre Merkezinde bir araya gelerek yapılacak çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Katılımcı demokratik yönetimin örneğini sergileyen Selçuklu Kent Konseyi istişare toplantısına Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, Siyasi Parti Sendika Oda ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Selçuklu Gençlik Meclisi Üyeleri katıldı.

"Demokratik katılıma önem veriyoruz"
Belediye çatısı altında Selçuklu Kent Konseyi'nin bütün faaliyetlerine hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konseyin aktif olarak sürecine devam etmesi ve hemşerilik ilişkilerinin daha iyi temsil edilmesini amaçladıklarını belirtti. Kent konseyinin en baştan itibaren seçim beyannamesinde yer aldığını ve bu konuda titizlikle çalışma yürüteceklerini ifade ettiklerine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı; "Kent konseyin altında yer alan meclislerin yine aktif olarak yürütülmesi, yeni çalışma gruplarının oluşturulması ile şehrimizde, ilçemizde demokratik katılım yönünden bütün tarafların bütün paydaşların bu yönetime katkı sunması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ocak ayında olağan genel kurul toplantımızı gerçekleştireceğiz. Genel kurulda hem yeni yönetmeliğimizi oylamış olacağız hem de meclislerin ve çalışma gruplarının faaliyetlerini başlatmış olacağız" dedi.

"Yeni meclislerimiz ve çalışma gruplarımız faaliyete geçecek"
Genel kurul sonrası oluşacak yeni dönemde üzerinde durulan dört meclisin faaliyetlerine devam edeceğini, gelen talepler doğrultusunda farklı meclislerin de oluşacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, mevcut meclisler faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verdi; "Gençlik Meclisimiz bizim en temel meclislerimizden birisidir. Bu meclisimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekteler. Özellikle üniversite gençliğine yönelik çok güzel faaliyetler yapmaktalar. Bundan sonraki dönemde de bizim desteğimiz artarak devam edecektir. Bir diğer meclisimiz Kadın Meclisimizi oluşturmak istiyoruz. Bizim için kadınlarımızın bakış açısı önemli. Yapılan her çalışmada kadınlarımızın duyguları ve düşüncelerine önem veriyoruz. Onların şehrimizin yönetiminde mutlaka sağlayacakları çok önemli katkıları olacaktır. Bu konuda yönetimimizde de iki kadın üyemiz bulunmaktadır. Özellikle kadın meclisimizin aktif olarak görev alması ve çalışması için yönetimimizde de böyle bir oluşum meydana getirdik. Ben inanıyorum ki hem yönetimimizdeki üyelerimiz hem de dışarıdan sağlanacak katılımlar sayesinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.

"Çocuk ve engelli meclisi kurulacak"
Çocuk ve Engelli Meclisi kurulacağının da müjdesini veren Başkan Pekyatırmacı, "Yine son derece önemsediğimiz bir diğer meclis, Çocuk Meclisidir. Bu yönde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz eğitim öğretim döneminin başından itibaren çalışmalarına başladı. Bütün okullarımızda bununda ilgili demokratik usullere uygun seçimler yapıldı. Her okulu temsil edebilecek şekilde bir altyapı oluşturuldu. Çocuklarımızdan çok büyük faydalar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Onların bakış açılarının, ufuklarının daha geniş olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza daha fazla ilgi alaka gösterirsek daha fazla bize katkı sunacaklarına inanıyorum. Diğer meclisimiz Engelli Meclisimiz. Bu konuda gerekli altyapının oluşturulduğunu ve engel teşkil etmeyen imkanların sunumuyla hemşehrilerimize güzel katkı sunacağımızı belirtebilirim" dedi.

"Kentlilik bilincini sağlıyoruz"
Şehir hayatı için çok farklı hizmetleri yerine getirirken yine farklı sorumlulukların da yerine getirildiğine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, "Bu hizmetleri yerine getirirken elbette kentlilik bilinci ile yaşadığımız bölgelerin ihtiyaçlarını ve yapılacak işlemleri yine birlikte çözmemiz gerekiyor. Özellikle demokratik yönetim ve ortak karar alma süreçlerine hemşehrilerimizin katılımları bizleri memnun etmektedir" dedi.

"Her fikir şehre ayrı bir zenginlik katmaktadır"
Şehirlerde muhtelif hizmetlerin yerine getirildiğini, bu hizmetler için farklı görüşlerin ve düşüncelerin de dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, yapılan istişarenin ve konsey çatısı altında farklı grupların temsil edilmesinin şehir hayatı için zenginlik kattığını ifade etti. "Günümüzde daha fazla dikkate alınan çeşitli görüşlerin ve taleplerin daha güzel birliktelikleri ve daha güzel sonuçları ortaya çıkarmaktadır" diyen Kaymakam Yamlı, "Selçuklu'da bu tür birliktelikler gerçekten güzel işliyor, örnek çalışmalar yerine getiriliyor. Herkesin fikrine başvuruluyor. Her fikir makul ölçülerde değerlendirmeye alınıyor. Biz yapılacak her çalışmada belediyemizin ve diğer kurumlarımızın yanındayız. Eğer şehrimize katkı sağlayacak bir iş varsa biz kesinlikle o işin içinde varız ve destekçisiyiz. Bu toplantımız bundan sonra yapılacak işler için güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kent konseyi bünyesinde yapılacak olan her işin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yapılacak çalışmalar Selçuklunun geleceğine katkı sağlayacak"
Kent Konseyinin yerinden yönetim ve hemşehrililik bilincinin geliştirilmesine yönelik en önemli çalışma olduğuna dikkat çeken Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular'da konuşmasında en verimli yönetim anlayışının geniş kapsamlı düşünüldüğü kamu kurum ve niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konsey çatısı altında yer aldığını belirtti. Başkan Ulular; "Yönetimimiz Selçuklu Kent Konseyi’nde oluşturulacak meclis ve çalışma gruplarında herkese açık olacak ve önerilebilecek projelerin uygulanma imkanı bulması için çalışacaktır. Kent Konseyi bünyesinde yapacağımız çalışmalar Selçuklu’nun geleceğine önemli katkı sağlayacaktır. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Selçuklu'da her bireyin temsil edilmesi adına yeni meclislerin ve çalışma gruplarının oluşturulması konusunda alternatif fikirlerin sunulduğu istişare toplantısı, Selçuklu Kent Konseyinin dayanağı, işlevi ve faaliyet alanlarının anlatıldığı sunumla sona erdi.

KONYA

22 Aralık 2019 Pazar

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