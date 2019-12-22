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Başkan Kılca, muhtarlara 2020 yılı projelerini anlattı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkan Hasan Kılca, Karatay ilçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısında, Karatay Belediyesinin 2019 yılı yatırım ve 2020 yılı projelerini anlattı.

Başkan Kılca, muhtarlara 2020 yılı projelerini anlattı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkan Hasan Kılca, Karatay ilçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısında, Karatay Belediyesinin 2019 yılı yatırım ve 2020 yılı projelerini anlattı.
Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’daki mülki erkan, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Karatay’da görev yapan muhtarlar katıldı.
Toplantıda Karatay Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılının büyük başarılara imza atılan bir yıl olduğunu dile getirdi. 2020 yılında da aynı aşkla ve çalışma azmi ile Karatay’a hizmet etmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan Kılca, gerçekleştirdiği sunum ile muhtarları bilgilendirdi. ‘Bir Başka Karatay’ı hayata geçirmek için Muhtarların da desteğiyle önemli hizmetlere imza attıklarını söyleyen Kılca, vatandaşlar ile diyaloğu sağlayan, mahallelerde yaşanan sorunları belediyelere ileten muhtarlar ile sık sık bir araya gelerek sorunların görüşüldüğünü ve olumlu sonuçlar alındığını dile getirerek, amaçlarının vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Başkan Hasan Kılca, 2020 yılının Karatay için yatırımlar ve projeler yılı olacağını belirterek; muhtarlar ile koordineli çalışmanın gerçekleştirilecek icraatların, Karataylıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi açısından çok büyük önem arz ettiğini söyledi.
Başkan Kılca, Karatay’daki yaşam standardının daha da yükselmesi ve hizmetlerin daha nitelikli hayata geçmesi için, "Kaymakamımızla, tüm daire müdürlerimizle ve muhtarlarımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye" devam edeceğiz" dedi.
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ise, "Sizler mahallelerimizde bizlerin birer temsilcisisiniz. Bu doğrultuda hep birlikte istişare yoluyla ilçemiz adına güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Göreve geldiği günden beri ilçemiz için gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
Başkan Hasan Kılca, konuşmaların ardından muhtarlardan gelen istek ve talepleri de dinleyerek sorularını yanıtladı.

KONYA

22 Aralık 2019 Pazar

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