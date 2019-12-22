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Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete başladı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmetlerine başladı.

Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmetlerine başladı.
Yapımı, Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı içinde bulunan Kafe Meram hizmetlerine başladı. 10 bin 500 metrelik bir alanda bulunan park içerisinde 530 metre kafe, oyun grupları, kamelyaları, kay kay pisti, yürüyüş yolu, spor aletleri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru ve Konya’da ilk defa uygulanan pergüle salıncağı bulunuyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sonucunda Meram’ın en yoğun nüfus barındıran bölgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesişme noktasına kurulan Yenice Parkı bu bölgelerin önemli bir ihtiyacını karşılayarak sosyal hayatına katkı sunacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle hafta sonu yaşanan sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek için parka gelen vatandaşların ve parkın tadını çıkaran çocukların konuğu oldu.

“Yeni parkımız, tüm güzelliği ile hemşehrilerimizin hizmetinde”
Bir yatırımı daha bitirmiş ve Meram’ın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, parkın hizmete başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir önceki dönem Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Hanımefendi zamanında başlayan parkımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Fiili olarak açılışını gerçekleştirdik ancak resmi açılışı hava koşulları sebebiyle bahar aylarında gerçekleştireceğiz. Kafe ve restoranıyla, süs kamelyaları ve süs havuzlarıyla, kapalı ve açık oyun gruplarıyla, yürüyüş yolu ve fitnes aletleriyle, hatta ilk kez bu parkımızda göreceğiniz bank şeklinde salıncakların olduğu parkımız artık Meram’ın en güzel yerlerinden biri haline gelen bu bölgede hemşehrilerimizin hizmetinde” diye konuştu.

“İlçemize değer katmaya, yeşili ve sosyal alanları artırmaya devam edeceğiz”
Park ve Kafe Meram’ın hem çevresine değer kattığını hem de bölgenin önemli bir eksikliğini tamamladığını ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eski Yenice Mahallesi yeni adıyla Yenişehir Mahallesinde tam köşe bir noktada bulunan parkımızın, yeşili ve donatılarıyla ne kadar ilgi çekici bir sosyal alan olduğunu kış günü olmasına rağmen yaşadığı yoğunlukla gördük. Yaşanan bu yoğunluk Meram’da bu tür parklara ve sosyal alanlara hala büyük gereksinim duyulduğunun da önemli göstergelerinden biri. Bu nedenle Meram’ı daha da yeşillendirmeye, ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırmaya, var olan yeşil alanları daha değerli bir hale getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KONYA

22 Aralık 2019 Pazar

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