Konya'da AFAD, gönüllüleriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya'da AFAD, gönüllüleriyle buluştu

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Konya'dan projeye katılanlar Selçuklu Kongre Merkezinde bir araya geldi.

Konya'da AFAD, gönüllüleriyle buluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Konya'dan projeye katılanlar Selçuklu Kongre Merkezinde bir araya geldi.
AFAD Gönüllüğü Projesi ile gönüllü vatandaşlar afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin bir şekilde çalışması sağlanacak ve acil durumlara daha hazırlıklı hale getirilecek. Bu kapsamda 81 ilde başlatılan bu projeye Konya'dan da katılım sağlandı. EDevlet üzerinden kayıt yaptıran 534 AFAD Gönüllüsü, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programda çalışacakları alanları ve standartlarını belirlemek üzere kayıt yaptırdı. Daha sonrasında ise, program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulması ile devam etti.
Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, programa katıldığından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, AFAD Gönüllülerine çalışmalarında başarılar diledi.
Konuşmanın ardından AFAD Uzmanı Gökhan Özkan, "Gönüllük Yol Haritası" hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Yaşar Eren de "İlimizin Afetselliği" konusunda sunum yaparak, Konya'nın afet durumundan bahsetti. Prof. Dr. Mehmet Fidan ise, "Gönül İletişimi" hakkında bilgi vermesi ile konuşmalar sona erdi.
Program günün anısına fotoğraf çekimi ve yemek ikramı ile sona erdi. Programa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, AFAD İL Müdürü Yıldız Tosun, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

KONYA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MMO Konya Şubesinden üyelerine plaket
YEREL HABERLER MMO Konya Şubesinden üyelerine plaket
Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete başladı
YEREL HABERLER Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete ...
Başkan Kılca, muhtarlara 2020 yılı projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Kılca, muhtarlara 2020 yılı projelerini ...
Selçuklu Kent Konseyi, şehir yaşamına her alanda katkı sunuyor
YEREL HABERLER Selçuklu Kent Konseyi, şehir yaşamına her alanda ...
Uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi MAK timleri helikopterle kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi MAK timleri ...
Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı
Hüyük Belediyesi kış dönemine hazır
YEREL HABERLER Hüyük Belediyesi kış dönemine hazır
Çelik kasa ve bilgisayar hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Çelik kasa ve bilgisayar hırsızları yakalandı
Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ...
Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu
YEREL HABERLER Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu
Konya’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşları tutuklandı
YEREL HABERLER Öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşları tutuklandı
Konya’da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
15 yaşındaki Afgan genci öldüren 2 arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Afgan genci öldüren 2 arkadaşı ...
Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin ...
Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri kamyonun yanmayan lambasından ...
Tarihi cami ve türbelerden kurşun levha çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi cami ve türbelerden kurşun levha çalan 3 kişi ...
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X