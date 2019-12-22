Konya'da AFAD, gönüllüleriyle buluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Konya'dan projeye katılanlar Selçuklu Kongre Merkezinde bir araya geldi.

AFAD Gönüllüğü Projesi ile gönüllü vatandaşlar afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin bir şekilde çalışması sağlanacak ve acil durumlara daha hazırlıklı hale getirilecek. Bu kapsamda 81 ilde başlatılan bu projeye Konya'dan da katılım sağlandı. EDevlet üzerinden kayıt yaptıran 534 AFAD Gönüllüsü, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programda çalışacakları alanları ve standartlarını belirlemek üzere kayıt yaptırdı. Daha sonrasında ise, program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulması ile devam etti.

Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, programa katıldığından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, AFAD Gönüllülerine çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından AFAD Uzmanı Gökhan Özkan, "Gönüllük Yol Haritası" hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Yaşar Eren de "İlimizin Afetselliği" konusunda sunum yaparak, Konya'nın afet durumundan bahsetti. Prof. Dr. Mehmet Fidan ise, "Gönül İletişimi" hakkında bilgi vermesi ile konuşmalar sona erdi.

Program günün anısına fotoğraf çekimi ve yemek ikramı ile sona erdi. Programa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, AFAD İL Müdürü Yıldız Tosun, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

KONYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:28

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