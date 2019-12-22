Konya Büyükşehir’den ilk kez beton yol uygulaması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol çalışması yapıyor. Bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olması beklenilen beton yol ilk kez yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli Yolu ile Aksaray Yolu arasında önemli bir bağlantı olan, sanayi sitelerini birbirine bağlayan ve özellikle yüksek tonajlı araçların kullandığı Aslım Caddesinde ilk kez beton yol uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.



“Yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik”

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte beton yol çalışmalarının özel beton serici makinesiyle başlatıldığını söyleyen Başkan Altay, “Tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol uygulaması yapıyoruz. Bu çalışma, bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik. Çalışma, Aslım Caddesinde 1.2 kilometre uzunluğunda, 13.5 metre genişliğindeki alanda uygulanan yeni sistem başarılı olursa daha geniş alana yayacağız ve önemli bir tasarruf olacak” dedi.

KONYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.