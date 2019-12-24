FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker, 7'si ihraç edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin aranması devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devamın ediyor. Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23’ü muvazzaf asker, 7’si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KONYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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