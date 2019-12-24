Konya'da soba zehirlenmesi anne öldü, 2 çocuğu tedavi altında

Konya’nın Akşehir ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 çocuğu ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede ikamet eden Hatice Aytaç (49), ısınmak için sobayı yaktıktan sonra çocukları R.A. (14) ve F.A. (9) ile birlikte aynı odada uyudu. Sabah uyandığında rahatsızlanan anne Hatice Aytaç, yakınlarını arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan anne ve çocukları, ihbar üzerine adrese gönderilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 49 yaşındaki Hatice Aytaç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildiği sırada yolda zehirlenmeye bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Tedavi altına alınan R.A. ile kardeşi F.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.