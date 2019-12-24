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Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ödeme

DHA

KONYA Şeker, üreticiye 34 milyon 410 bin lira nakdi avans desteği sağladı. Bu destekle birlikte 20192020 kampanya döneminde yapılan destek, 734 milyon 367 bin 106 liraya ulaştı. Böylece Konya Şeker bu yıl yaklaşık 1 milyar 200 milyon lirayı bulması beklenen pancar bedeli ödemesinin yarıdan fazlasını, daha kampanya dönemi kapanmadan üreticisine ödemiş oldu.

KONYA Şeker, üreticiye 34 milyon 410 bin lira nakdi avans desteği sağladı. Bu destekle birlikte 20192020 kampanya döneminde yapılan destek, 734 milyon 367 bin 106 liraya ulaştı. Böylece Konya Şeker bu yıl yaklaşık 1 milyar 200 milyon lirayı bulması beklenen pancar bedeli ödemesinin yarıdan fazlasını, daha kampanya dönemi kapanmadan üreticisine ödemiş oldu.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üreticinin her zaman yanında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Biz Konya Şeker olarak üreticilerimize 34 milyon 410 bin liralık bir ödeme daha yapıyoruz.  Kampanya daha kapanmadan üreticiye yaptığımız ödemenin tutarı kooperatif finans sisteminden yaptığımız ekipman ve girdi desteğiyle birlikte 734 milyon 367 bin 106 lirayı buldu. Bu kadar büyük parayı ödemek için iki şey gerekir; birincisi finansal gücü yüksek bir kurum olmanız, ikincisi önceliğinizin bilanço ve karlılıktan ziyade üreten ve üretim olması gerekir. Bu ikisi birlikte olacak ki; çiftçi bu desteği alabilecek. İradeniz var, üreticiyi ve üretimi desteklemek istiyorsunuz, finansal gücünüz yok veya finansal gücünüz var. Ancak önceliğiniz paradan para kazanmak, yani iradeniz yok. Her iki durumda da üretici o destekle buluşamaz.''
Desteklerin sürmesi için üreticinin de üzerine düşen yükümlülükler olduğunu dile getiren Konuk, ''Üretici de kurumuna ve sözleşmesine sahip çıkacak ki; bu destekleme sistemi sürdürülebilsin. Şeker özelleştirmesinden sonra özel şirketlerin sözleşmeli ekim yaptırdığı, yani süreci en başından beri organize ettiği ilk yıl olması nedeniyle bu sene çok önemli bir yıldı. Maalesef endişelendiğimiz bazı hususlar karşımıza çıktı. Özelleştirme sürecinde bu endişelerimizi Bakanlıkla ve ilgililerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz ay Sayın Bakanımızı ziyaretimde Tarım Bakanımıza ve Şeker Dairesi yetkililerine de oluşabilecek riskleri ve filizlenmeye başlayan ticari istismarı bizzat anlattım. Bu duruma devletimiz de biz de üretici de müsaade etmemeli. Ülkemiz tarım sektöründe sözleşmeli, planlı ve kuralları belli üretim yapılabilen belki de tek ürün şeker pancarıdır ve şeker pancarı tarımı, bizim gibi avansla desteklenen bölgelerde diğer ürünlerin üretiminin de teminatıdır. Eğer bu üretim ve sanayi zinciri bozulur, zincir pedaldan boşanırsa sadece pancar üretimimiz değil, diğer tarımsal ürünlerin üretimi de bıçak gibi kesilir, hayvancılık yara alır'' diye konuştu. 
Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Mesele şudur, bu sene maalesef sayıları az da olsa avansını bizim ödediğimiz pancarın bir kısmının başka fabrikalara nakledildiğini, satıldığını tespit ettik. Bu durumun artması veya yaygınlaşmasının üretici ve sektör için vahim sonuçları olabileceğini hem üreticilerimize, hem de devletimize hatırlatmak benim vazifem. Münavebenin bozulmasıyla topraklarımızı hastalandırabilecek, pancar ve şeker verimini düşürebilecek, şeker üretimimizi, dolayısıyla kotamızı etkileyebilecek bu duruma başta bizim üreticilerimiz itiraz etmeli, yapanları en başta onlar uyarmalıdır. Çünkü bu fabrika münavebe bozulup şeker verimi düştüğü ya da avansını verdiğimiz pancar başka fabrikalara nakledildiği için kendisine tanınan kota miktarında üretim yapamazsa bir sene sonra o miktarda az kotaya sahip olur ve üreticimiz de bundan etkilenir, daha az pancar ekmek zorunda kalır. Yani üç beş kişi ahdinde durmayıp üç beş kuruş kazanacak diye 10 binlerce çiftçi, hep birlikte kaybeder. O nedenle kurduğumuz bu sisteme sahip çıkmak bizim ziraat birimimiz kadar üreticilerimizin de yükümlülüğündedir.'' 

KONYA

24 Aralık 2019 Salı

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