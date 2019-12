Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri dilenci operasyonu ile vatandaşlara rahatsızlık verilmesine ve onların iyi niyetinin suistimal edilmesine engel oluyor.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri dilenci operasyonu ile vatandaşlara rahatsızlık verilmesine ve onların iyi niyetinin suistimal edilmesine engel oluyor. Ekiplere bu hususta taviz verilmemesi talimatını veren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Hemşehrilerimizin desteği ve teveccühü ile layık görüldüğümüz belediye başkanlığı makamında hizmet aşkımızla var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük hedefimizin huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek olduğunu her platformda dile getirdik. Göreve başladığımız ilk günden beri de bu doğrultuda plan ve projelerimizi uygulamaya koyduk. Huzurun inşasında önemli faktörlerden bir tanesine de hemşehrilerimizin taleplerini, beklentilerini koyduk. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarda bunu ön planda tutuyoruz. Hemşehrilerimizin iyi niyetlerinin suistimalinin onları rahatsız ettiği gerçeği var ve bu bizi de rahatsız ediyor. Huzursuzluğa neden olacak her unsuru bertaraf etmeye kararlıyız” dedi.

Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Başkan Oprukçu, “Açı açığı olmayan ve her anlamda modern yapıya bürünmüş huzurlu bir şehir istiyoruz. Bundan önceki Belediye Başkanlığımızda da olduğu gibi kalıcı ve Ereğlimize çağ atlatacak hizmetlerle gelecek yüzyılımızı inşa etmek için çabalıyoruz. Akhüyük Termal Tesisleri gibi büyük hedefli projelerimizle de soysal, kültürel ve ekonomik anlamda vilayet Ereğli’nin temellerini atmaya devam edeceğiz. Bu kararlılıkla yolumuza devam ederken hemşehrilerimizin de huzurlu yaşam sürmelerini temin edeceğiz” diye konuştu.

KONYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.