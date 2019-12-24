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KTO Karataylı genç girişimciler sertifikalarını aldı

İHA

Uygulamalı Girişimcilik ile Liderlik ve Girişimcilik derslerini güz ve bahar döneminde başarıyla tamamlayan 146 öğrenci "KOSGEB Girişimcilik Kurs Belgelerini" Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade'nin elinden aldı.

KTO Karataylı genç girişimciler sertifikalarını aldı

Uygulamalı Girişimcilik ile Liderlik ve Girişimcilik derslerini güz ve bahar döneminde başarıyla tamamlayan 146 öğrenci "KOSGEB Girişimcilik Kurs Belgelerini” Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’nin elinden aldı.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk açılış konuşmasında girişimcilik hakkında tavsiyelerde bulunurken, "Türkiye’deki girişimci sayısı ile gelişmiş ülkelerdeki girişimci sayısını karşılaştırdığımızda bizim daha çok mesafe almamız gerekiyor. Türkiye’nin daha fazla gelişmesini ve daha müreffeh olmasını istiyorsak bizim de girişimci sayısını mutlaka arttırmalıyız. Hem Türkiye’nin gelişmesi için, hem ekonomik refahın artması için, hem de bireysel anlamda kendi refahımız için mutlaka girişimciliği tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, girişimcilikte dikkat edilmesi gereken konulara da değinerek, "Girişimci olacaksanız; konunuzu çok iyi biliyor ve o konunun gelişmelerini sürekli takip ediyor olmanız gerekir. Girişimcilikte fazla çalışmak ve riski sevmek en önemli noktalardan biridir. Fakat risk algısı, ne çok rahat, ne de strese sokacak şekilde olmalıdır. Dengenin çok iyi kurulması gerekir. Ümit ediyorum ki hem buradaki aldığınız eğitim hem de girişimcilik eğitimi gibi eğitimler sizleri bu ülke adına, bu şehir adına önemli girişimciler haline getirir. Ülkemizin geleceğindeki en önemli işletmelerin girişimcileri sizler olursunuz" ifadelerine yer verdi.

"Öğrenciler, girişimcilik ile meslekleri yanında ikinci bir alan kazanmışlardır"
KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gedik, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Program hakkında bilgi vererek, öğrencilere ne gibi bir faydalar sağladığına değindi. "Uygulamalı Girişimcilik derslerinde öğrencilerimize, iş kurarken lazım olacak girişimcilikle ilgili teorik bilgiler ve iş kurma bilgileri yanında uygulamalı olarak; üretim, pazarlama, finansman ve yönetim planları hazırlayarak proje yazma eğitimleri verilmiştir." dedi. Girişimcilik kursunun önemli noktalarına değinen Gedik, "Başarılı olan öğrencilerimiz, kendi bölümlerinde öğrendikleri meslek bilgilerin yanında girişimcilik, iş kurma, proje yazma ve iş planı hazırlama eğitimleri ile ikinci bir alan kazanmışlardır" şeklinde konuştu.

"Ülkelerin gelişmelerinde girişimcilerin önemli bir yeri vardır"
Girişimciliğin, amacına ve önemine değinen Gedik, "Girişimcilik kurs ve derslerinde amacımız; akademisyen ve öğrencilerimizi; girişimcilik kültürüne sahip, yeniliğe açık, katma değer oluşturan girişimciler olarak yetiştirmektir. Ülkelerin gelişmelerinde ve zenginleşmesinde girişimcilerin önemli bir yeri vardır. Girişimcilik tüm dünyada ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülmektir. 2015 yılında başlayan TUBİTAK Projesi ile üniversitemizin 770 öğrencisine Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası verilmiştir. KOSGEP ile üniversitemizin yapmış olduğu protokol kapsamında üniversitemizin tüm öğrencilerine açık olan ve uygulamalı olarak verilen bu dersler kapsamında başarılı olan öğrencilerimiz, iş kurmaları halinde KOSGEP Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında KOSGEB’in geleneksel girişimci desteği olarak 60 bin TL, ileri girişimci desteği olarak 370 bin TL hibe almaya hak kazanmışlardır” dedi.
Program, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade tarafından öğrencilere verilen sertifika takdimi ile son buldu.

KONYA

24 Aralık 2019 Salı

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