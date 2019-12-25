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Karatay Belediyesinden emekli personeline vefa

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, "30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması" adlı program düzenleyerek bugüne kadar belediyede hizmet edip emekli olan tüm çalışanlarını yıllar sonra bir araya getirdi.

Karatay Belediyesinden emekli personeline vefa

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması” adlı program düzenleyerek bugüne kadar belediyede hizmet edip emekli olan tüm çalışanlarını yıllar sonra bir araya getirdi.
Hayata geçirdiği hizmetler ve projelerle ilçenin gelişmesi için çalışan Karatay Belediyesi, ilçenin bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunup emekli olan tüm çalışanlarını bir araya getirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Atiker Toplantı Merkezinde “30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması” adıyla düzenlenen programa katılan personelle tek tek ilgilendi. Aşık Öksüz Ozan ve Ali Yar’ın koçaklama, doğaçlama türkü ve güzellemelerden bazı örnekleri davetlilerin beğenisine sunmalarıyla başlayan program, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmasıyla devam etti.
Konuşmasına Hazreti Mevlana’nın, “Dostlarını daima vefa ile hatırla can! Arayan sen ol! Bulan sen; tanıyan sen ol kucaklayan sen. Kula vefası olmayanın Hakk’a vefası olmaz” sözleriyle başlayan Başkan Hasan Kılca, buluşmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Kılca, “Bugün buradaki hiç kimse bizim için misafir değil; ev sahibidir. Bugüne kadar Karatay’a hizmet eden ve yöneten bütün arkadaşlarımız hep; ‘Acaba bu ilçe bana ne verir değil; ben ilçeme ne katarım, ben ne veririm’ prensibiyle hareket etti. Bu anlayış da başarıları peşi sıra getirdi. Konyamız için, Karatayımız için ve insanımız için taş üstüne taş koyanlardan bir çivi çakandan Allah razı olsun. Karatayımızın bugünlere gelmesinde tüm başkanlarımızın, başkan yardımcılarımızın, müdürlerimizin ve çalışanlarımızın emeği var, alın teri var. Başkan ve yardımcısından müdürüne, işçisinden memuruna, direksiyon başındaki kardeşlerimizden gelberi çekene herkese çok teşekkür ediyorum. Karatayımızın bugünlere gelmesine önemli katkılar yapan sizlerin tecrübelerinizle, yaptıklarınızla, yaşadıklarınızla her biriniz; belediyemizin, ilçemizin ve bizlerin kıymetli birer hafızalarısınız, neferisiniz” dedi.

“Tek amacımız ilçemize insanımıza faydalı olmak”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın binlerce yıllık birikimiyle Anadolu’nun en dinamik şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Karatay’ın da Konya’nın geldiği bu noktada büyük katkısının olduğunu söyledi. Başkan Kılca, “İnsanlığın ufkunu açan Hazreti Mevlana’nın diyarı Karatay’ın bizim nezdimizde önemi çok büyük. İşte böylesine önemli bir ilçe olan Karatay’da, Karataylılar için çıktığınız yolda sizler görevlerinizi layıkıyla yerine getirdiniz. Şimdi bu emanet bizlerin omuzlarında. Biz de bizden önceki başkanlarımız gibi bu şehre faydalı işler yapmanın gayretindeyiz. Amacımız, bu emaneti ve bayrağı zirveye taşıyıp, kıymetli ve faydalı eserler bırakmaktır. Yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışla; ırkına, kıyafetine veya siyasi görüşüne bakmadan her vatandaşımızın gönlünde yer etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki insanımızın gönlünde yer ettiğinizde kazanan ilçemiz, kazanan insanımız ve elbette kazanan bizler olacağız. İmkanlarımız ölçüsünde ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye çabalıyoruz. Halk buluşmaları, esnaf ve sanayi ziyaretleri, esnaf buluşmaları yapıyoruz. Tek amacımız ilçemize insanımıza faydalı olmak. Bu vesileyle güzel ve büyük Karatay ailesinin bir parçası olarak ilçemize hizmet edip vefat eden tüm kardeşlerimi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Hayatta olanları da sevgiyle ve hürmetle selamlayarak kendilerine hayırlı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

“Hizmet etmek de herkese nasip olmaz”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vefa buluşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Başkan Altay, “Konya’nın başarısı nedir diye sorarlarsa bu birlik ve beraberliğidir. Vefa gösterisidir. Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya gösterdiği vefadan dolayı teşekkür ediyorum. Konya’da hangi görüşten olursa olsun şehrimize hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Belediyecilik herkes için zor, zahmetli ve meşakkatli bir iştir ama hizmet etmek de herkese nasip olmaz. Biz, görevimizi layıkla yerine getirebilmek için gecegündüz demeden çalışıyoruz. Bugün Konya sadece Türkiye'nin değil dünyanın izlediği bir şehir haline geldi. Burada ilçe belediyelerimizin, başkanlarımızın, çalışanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin, memurlarımın, işçilerimizin, muhtarlarımızın herkesin katkısı büyük. Karatay Belediye Başkanımızın bugüne kadara yaptıkları yapacaklarının garantisidir. Gelecekte de kendisinde önemli işler, büyük başarılar beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, hizmetleriyle Karatay’ın Konya’nın en güzel ilçelerinden biri haline gelmesinde büyük emekleri olan herkesi kutlayarak başladı. Milletvekili Altunyaldız, “Medeniyetimizin ve inancımızın temelinde teşekkür etmek, vefa gösterebilmek, hakkı teslim edebilmek en temel umdelerden biridir. Konyamızın belediye başkanları dünün emeğini ve gayretini görme ve hakkın teslimi konusunda takdir edilecek nitelikteler. Bu bağlamda da bugüne kadar şehrimize, ilçelerimize büyük hizmetleri bulunan tüm belediye başkanlarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"İnsan olarak hepimizin arzusu, görevlerimizi veya canımızı teslim ederken geride bir eser bırakmak"
Buluşmada söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, Türk milletinin 1000 yıldan fazla bir süredir bu topraklarda tarihiyle, değerleriyle, şanıyla şerefiyle var olduğunu, makamı veya görevi ne olursa olsun hizmetin en güzelini yaptığını belirterek, “İnsan olarak hepimizin en büyük arzusu, görevlerimizi veya canımızı teslim ederken geride bir eser bırakmak. Bu kapsamda bugüne kadar bütün Karatay Belediye başkanlarımız, ekipleriyle güzel işlere imza attı, atmaya devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemiz önemli projeler hayata geçiriyor. Ben bu hizmetlerin hemşehrilerimizle buluşmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendisinin de bir belediye çalışanı olduğuna vurgu yaparak, “Bu tür buluşmalar çok önemli. İnşallah gelecekte bizlere de böyle programlar nasip olur da arkamızdan bizleri de arayan soran olur. Bizler bu görevlerde oldukça hep Allah’ın rızası hemşehrilerimizin mutluluğu için çalıştık. Sizler de yıllarca saçınızı, sakallarınızı belediye için vatandaşlarımız için ağarttınız. Hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, ‘30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması’ programıyla bugüne kadar belediyeye hizmet veren tüm çalışanları bir araya getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve Karatay’ın gelişmesinde emeği olan tüm çalışanlara teşekkürler etti.
Konuşmaların ardından “30. Yılında Karatay Belediyesi Vefa Buluşması”, kurulduğu günden bu yana ilçeye ve Karatay Belediyesi’nde önemli hizmetleri olan emekli çalışanlara teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

KONYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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