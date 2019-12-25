Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı

Konya’nın Hüyük İlçesi Devlet Hastanesine başhekim ataması yapıldı.
Kadınhanı Devlet Hastanesinde görevli iken Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Mehmet Ali Kaçar hastanede görev yapmaya başladı. Makamında tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başlayan Dr. Kaçar'ı Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Dr.Kaçar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
KONYA
25 Aralık 2019 Çarşamba
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