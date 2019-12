Meram Belediyesi ‘Sıfır Atık’ hedefi için yeni bir seferberlik başlattı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi “Sıfır Atık” projesinde öğrencileri ve ailelerin farkındalığını ve bilincini arttırmak için eğitimleri yoğunlaştırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında bugüne kadar birbirinden değerli çalışmalar yürüten Meram Belediyesi, projede hedefi yakalayabilmek adına çalışmalarına hız verdi. Kısa süre içinde Meram’da bulunan 13 okulda 3 bin 270 öğrenciye ve 9 ayrı bölgede 8 bin 840 haneye geri dönüşüm eğitimleri verilirken diğer taraftan da geri dönüşüm tesisine götürülerek öğrencilerin bu noktada bilinçlenmesi sağlanıyor. Eğitimlerde öğrencilere ve evlere geri dönüşümün kazandırdıkları ve neler yapmaları gerektiği hakkında broşürler ve eğitici kitapçıklar veriliyor. Öte yandan Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Meram’ın tüm okullarına geri dönüşüm kutuları kazandırmak için yeni bir çalışma başlattı. Bu çerçevede hazırlanan bin 200 yeni kutu okullara teslim edildi. Okulların tamamlanmasının hemen ardından yılbaşı öncesi diğer kurum ve kuruluşlara da bu kutulardan bırakılarak hem kurumların projeye katkı sunması sağlanacak hem de bu noktada farkındalık oluşturulacak. Son olarak Fevzi Çakmak İmam Hatip Okulunda 200 öğrenciye geri dönüşümün ekonomimiz ve çevre adına sağladığı yararlar anlatılarak, öğrencilerin ‘Sıfır Atık’ hedefine nasıl katkı sunabileceklerinin bilgisi verildi.



“Sıfır Atık çalışmalarında hedefimiz sıfırı yakalamak”

Geri dünüşümün geleceğimiz, ülkemiz ve çevremiz açısından önemine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm bu sebeplerle yaptıkları kapsamlı çalışmalara yeni bir ivme kazandırdıklarını ifade etti. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılması ve kirliliğin önüne geçilmesi için ilçe genelinde başlattıkları geri dönüşüm çalışmalarında önemli bir seviye yakaladıklarını söyleyen Başkan Kavuş, “Atıklar noktasında en büyük rakam sıfır. Biz kurum olarak bu rakamı yakalayana kadar çalışmalarımızı durup dinlenmeden devam ettireceğiz. Her konuda olduğu gibi bu noktada da en önemli şey eğitim ve bilinç. Bilinç yakalandığında sıfırı yakalamamız içten bile değil. Bize düşende bu bilincin yakalanmasında destek vermek ve atıkların toplanması için altyapı oluşturmak” dedi.



“Geri dönüşüm; ekonomimiz, çevremiz ve tasarruf adına en önemli projelerden biridir”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu önemli konuda gösterdiği hassasiyetin geleceğimizi kurtarmak adına takdire şayan olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahip değiliz. Ancak dönüşebilir atıkların geri kazanımı ile bunun önemli bir kısmını telafi edebiliriz. ‘Sıfır Atık’ projesi, var olan kısıtlı doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomimizin güçlenmesi açısından oldukça önemli bir çalışmadır. Bu nedenle bakanlığımız öncülüğünde, Meram Belediyesi olarak geniş kapsamlı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Yaptığımız her çalışma bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. Çalışmalarımız, en küçüğü dahi olsa her bir atığın geri dönüşüme kazandırıldığı güne kadar tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

KONYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.